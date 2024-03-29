Весна, холода: в среднюю полосу России вернется зимняя погода
Когда ждать апрельских снегопадов.
Когда ждать апрельских снегопадов.
После экстремального потепления, которое ожидается в Москве и Подмосковье на выходных и в начале следующей недели, в регион вернутся холода, рассказали «Известиям» метеорологи. После +20 °C, прогнозируемых во вторник, 2 апреля, к концу недели температура воздуха может опуститься почти до нуля. Не исключены и снегопады. Предстоящая волна холода, скорее всего, будет не единственной в апреле, хотя второй месяц весны в целом ожидается теплым, полагают метеорологи. Смену резины на летнюю лучше отложить на конец апреля, когда погода стабилизируется, полагают автоэксперты.
После аномально теплых выходных в среднюю полосу России придет похолодание, рассказали «Известиям» метеорологи.
Так, в субботу, 30 марта, по его словам, возможен небольшой дождь и воздух прогреется до +10…+12 °C, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. А уже в воскресенье столбик термометра днем впервые за весну поднимется до +15 °C.
— Но самый жаркий день придется на вторник — 2 апреля. По самым смелым прогнозам, в этот день ожидается до 22−23 градусов тепла. Думаю, что более вероятна температура воздуха около 20 градусов, — сказал метеоролог.
Он предположил, что и в воскресенье, 31 марта, и во вторник, 2 апреля, температура воздуха побьет суточные рекорды. После таких теплых дней, похолодание может показаться довольно резким и неприятным, предостерег Александр Шувалов.
— Дневная температура при осадках в виде дождя и мокрого снега может понизиться до 2−4 градусов тепла, — отметил он. — Это произойдет на рубеже
Предстоящее понижение температуры, скорее всего, будет не единственным, считает главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
— Апрель довольно коварный месяц. Рассчитывать на то, что мы из марта сразу же шагнем в погоду, характерную больше для середины мая, не приходится, — пояснила она «Известиям».
Второй месяц весны в целом ожидается теплым, но это не значит, что в каждый следующий день температура будет выше, чем накануне, добавила метеоролог. В апреле, ближе к середине второй недели месяца нельзя исключать и небольшой снег.
В начале апреля в столичном регионе вероятны первые весенние грозы, считает Александр Шувалов.
— Они возможны в ночь с понедельника на вторник на теплом фронте. И после пика тепла при наступлении похолодания
На начало весенних паводков, по его словам, в большей степени повлияет экстремально теплая погода.
— В Москве и Подмосковье снег к третьему апреля сойдет полностью. Не думаю, что во многих местах уровень воды достигнет опасных отметок. Однако, кое-где это возможно, — сказал он.
Благодаря тому, что запасы снега уже почти иссякли, сильного паводка, по словам эксперта, ожидать не стоит.
Нестабильная весенняя погода должна стать поводом для автолюбителей отложить смену резины, заявили «Известиям» эксперты.
«Переобуваться» можно, если среднесуточная температура в регионе составляет примерно +5…+7 °C, напомнила управляющий директор Frank Auto Ирина Франк.
— Во многих областях России уже наблюдается устойчивый «плюс». Но еще далеко не везде сошел снег, а ночью бывают заморозки, — отметила она. — Особенно внимательными надо быть тем, кто планирует поездку в другой регион. В таком случае лучше заранее посмотреть прогноз.
Смену шин лучше отложить на вторую половину апреля, полагает майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.
— Что касается тех, кто уже «переобулся», то их действия должны зависеть от того, будет ли гололед. Если будет, то стоит отказаться от поездки на автомобиле и воспользоваться общественным транспортом, — пояснил он.
Тем, кто использует всесезонные шины, по его словам, беспокоиться о предстоящем похолодании точно не стоит.
— Хоть у такой резины и есть свои минусы, она точно выдержит перепады температур, — заверил эксперт.
О возможных резких сменах погоды в апреле стоит помнить и садоводам, добавил агроном, специалист по сельскому хозяйству Владимир Викулов. Большинство сортов плодовых и ягодных деревьев в нашей полосе привычны к такому явлению, пояснил он.
— Но исключение составляют культуры, родина которых — Сибирь и Дальний Восток. Они морозостойкие, но если просыпаются, то сразу идут в рост, поскольку там практически не бывает длительных возвратных холодов, как у нас, — добавил Владимир Викулов.
У таких растений, как орех маньчжурский или некоторых сортов абрикоса, актинидии, рано начинается сокодвижение.
— А когда начинается рост, то даже самые стойкие к зиме растения уязвимы для мороза, — подчеркнул эксперт.
Он посоветовал укрыть такие растения, чтобы уберечь их от возвратных холодов в апреле и в мае.