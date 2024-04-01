Вильфанд спрогнозировал снег и морозы в апреле

«Крайне редко бывает, чтобы апрель обходился без снега, обязательно еще снежок выпадет. И ночью температура будет понижаться, сильные морозы не прогнозируются, но отрицательные значения еще будут», — сказал он, отметив, что после наступления 15-градусного тепла «люди стремятся сбросить куртки и плащи с себя, не нужно их далеко убирать, еще понадобятся».
«В воскресенье [в Московском регионе] будет малооблачно, а воздух начнет поступать непосредственно с Африки. Минимальные температуры, то есть ночью, будут на уровне плюс 5−7 градусов, а дневная температура повысится до плюс 15−17 градусов. Такая температура характерна для первой декады мая», — сообщил он, уточнив, что в воскресенье и понедельник температура будет на 5−7 градусов выше нормы.
Метеоролог добавил, что в понедельник температура воздуха в Москве будет достигать плюс 18−19 градусов, а по области — плюс 20 градусов, ночью ожидается плюс 6−8 градусов. В ночь на вторник за счет облачности температура повысится, она будет на уровне плюс 5−10 градусов. Днем прогнозируется плюс 12−17 градусов. В среду днем ожидается плюс 10−15 градусов.
Вильфанд подчеркнул, что во второй половине недели температура понизится до уровня многолетних значений.