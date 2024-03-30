Как правильно перевозить рассаду на дачу?
Эксперт рассказал о приоритетах в транспортировке растений.
Эксперт рассказал о приоритетах в транспортировке растений.
В принципе, процесс перевозки рассады у многих дачников отлажен весьма прилично и не особо болезненно для томатов, перцев, капусты и прочих. Однако даже у опытных процент потерь от транспортировки бывает довольно высок. Как его свести к минимуму, а лучше к нулю?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Существуют два базовых принципа, придерживаясь которых перевезти на дачу любое количество рассады без потерь будет делом нетрудным. Первый относится к счастливым обладателям личных автомобилей. Здесь все просто: надо использовать более-менее прочную тару с бортиками не менее 40 сантиметров, жестким дном, которое гарантированно не провалится в самый ответственный момент. Емкости с рассадой размещаются в такой таре как можно плотнее, никаких укрытий использовать не рекомендуется. Явных переростков — в салон, невысоких — в багажник. Если используете багажник на крыше, то вот здесь тара должна быть закрытой и сверху, но на самом деле такой перевоз не рекомендуется — только в самом крайнем случае. Крепеж тары с рассадой к багажнику здесь не должен прогибать бортики ни на полсантиметра, то есть применять надо только ящики с жесткими стенками. И — без отверстий, щелей и тому подобного.
Перевоз рассады на транспорте общественном требует больших усилий и ухищрений. Чтобы все было максимально компактно, рассаду по возможности следует извлечь из тех емкостей, где она обитает, обернуть каждую «единицу» в ткань, причем влажную. Корни замотать влажной тканью отдельно. Чтобы стебли не ломались при заворачивании рассады в ткань, подложите туда какой-нибудь стержень, например деревянную или пластиковую планку, только сам стебель к ней не привязывайте, он нужен только для сохранения формы. Если все-таки рассаду приходится перевозить в емкостях, воткните такой стержень в емкость, а саму рассаду также обмотайте тканью или бумагой, закрепив обертку скотчем.
И напомню: за 2−3 дня до перевозки прекратите поливы.
После того как рассада прибыла на место, очень желательно ее сразу же посадить и полить. Но если так не получается — поставьте рассаду в более-менее проветриваемое помещение, причем не на открытое солнце, а в тень, полейте и опрыскайте водой из пульверизатора, чтобы она продержалась до собственно переселения.