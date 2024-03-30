Как не дать вытянуться рассаде капусты?
Эксперт рассказал об экстремальных способах решения стандартной проблемы.
Эксперт рассказал об экстремальных способах решения стандартной проблемы.
При всей кажущейся простоте выращивания именно капустная рассада доставляет владельцам массу хлопот, связанных с чрезмерным вытягиванием в самые непредсказуемые сроки. Причем справиться с проблемами, порожденными этим вытягиванием, впоследствии труднее, нежели с вытягиванием тех же томатов или перцев. Что же делать для предотвращения неприятностей?
Отвечает агроном Петр Синьковский:
— Вытягивание рассады белокочанной и краснокочанной капусты чревато только одной, но крупной неприятностью: в итоге кочаны получаются не плотные, упругие и вкусные, а рыхлые, совершенно нехранящиеся — не кочаны, а просто какой-то набор листьев.
Впрочем, если вы выращиваете капусту через рассаду, а не посевом семян в открытый грунт, который гарантирует защиту от таких конфузов, то решить проблему здесь достаточно несложно.
Как и у остальных традиционных для дачи овощей, вытягивание рассады — следствие излишнего тепла и перекормленности удобрениями. И с капустой в этом плане можно смело не церемониться, в отличие, например, от томатов или баклажанов, а равно прочих теплолюбивых, поскольку она, к счастью, культура холодостойкая. Из этого и будем исходить.
Не держите капустную рассаду при температуре окружающей среды выше +20 °С, это и есть верный путь к вытягиванию. Параллельно — не лишайте солнца и вовремя досвечивайте, поскольку недостаток света — также есть фактор, способствующий излишнему росту ввысь. Поэтому не бойтесь и после появления всходов в качестве профилактики подержите капустную рассаду в условиях не более +7…+10 градусов тепла. Если же вдруг так сделать не получилось и вы увидели явные признаки вытягивания — смело помещайте капусту в холодильник или оставляйте на балконе (веранде, террасе