04:00 (мск), источник: Аргументы и факты

Как не дать вытянуться рассаде капусты?

Эксперт рассказал об экстремальных способах решения стандартной проблемы.

Источник: Freepik

При всей кажущейся простоте выращивания именно капустная рассада доставляет владельцам массу хлопот, связанных с чрезмерным вытягиванием в самые непредсказуемые сроки. Причем справиться с проблемами, порожденными этим вытягиванием, впоследствии труднее, нежели с вытягиванием тех же томатов или перцев. Что же делать для предотвращения неприятностей?

Отвечает агроном Петр Синьковский:

— Вытягивание рассады белокочанной и краснокочанной капусты чревато только одной, но крупной неприятностью: в итоге кочаны получаются не плотные, упругие и вкусные, а рыхлые, совершенно нехранящиеся — не кочаны, а просто какой-то набор листьев.

Впрочем, если вы выращиваете капусту через рассаду, а не посевом семян в открытый грунт, который гарантирует защиту от таких конфузов, то решить проблему здесь достаточно несложно.

Как и у остальных традиционных для дачи овощей, вытягивание рассады — следствие излишнего тепла и перекормленности удобрениями. И с капустой в этом плане можно смело не церемониться, в отличие, например, от томатов или баклажанов, а равно прочих теплолюбивых, поскольку она, к счастью, культура холодостойкая. Из этого и будем исходить.

Не держите капустную рассаду при температуре окружающей среды выше +20 °С, это и есть верный путь к вытягиванию. Параллельно — не лишайте солнца и вовремя досвечивайте, поскольку недостаток света — также есть фактор, способствующий излишнему росту ввысь. Поэтому не бойтесь и после появления всходов в качестве профилактики подержите капустную рассаду в условиях не более +7…+10 градусов тепла. Если же вдруг так сделать не получилось и вы увидели явные признаки вытягивания — смело помещайте капусту в холодильник или оставляйте на балконе (веранде, террасе и т. п.) на всю ночь, но только если ночная температура гарантированно не упадет ниже +2 °С.

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