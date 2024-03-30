Какой штраф можно получить за борьбу с вредителями на даче
Весной многие дачники начинают бороться с вредителями путем выкуривания: то есть путем разведения костров с сырыми дровами.
Весной многие дачники начинают бороться с вредителями путем выкуривания: то есть путем разведения костров с сырыми дровами.
Огня от них не много, зато полным-полно едкого дыма, который выгоняет вредителей с участка. За саму травлю паразитов как таковую в законодательстве нет штрафов, зато есть многочисленные штрафы за нарушение пожарной безопасности. Так, например, запрещается разводить открытый огонь не в специально оборудованном для этого месте. Подробнее об этом рассказали «Российской газете» эксперты Роскачества.
Они напомнили, что требования для разведения огня и сжигания мусора таковы:
Яма: углубление (это может быть также котлован или ров) не менее 30 см в глубине и не более 1 метра в поперечнике.
Специально оборудованная площадка: очищенная от сухой травы, в идеале залитая бетоном. На нее устанавливается металлическая емкость с устойчивым дном объемом не более 1 куб. метра. В качестве таковой можно использовать бочку, бак, другие емкости, но обязательно из негорючего материала.
Кроме того, зона разведения огня должна находиться как минимум в 5 метрах от дома, между ней и жилым зданием не должны находиться другие строения или мусор. Основная цель требований — исключить распространение огня и оседание пепла на соседних объектах, которые могут загореться.
Также в Роскачестве отметили, что в радиусе двух метров от такой ямы или площадки не должно быть никаких горючих материалов, сухой травы. А рядом с местом разведения огня нужно держать средства пожаротушения: воду, песок. Помимо этого, рядом должен быть металлический лист, которым нужно в случае опасность емкость накрыть.
«Если дачник разводит костер для выкуривания паразитов, но не соблюдает требования пожарной безопасности, он может получить штраф, даже если собственно открытого огня (а не дыма) было немного. Выписывать штраф может полиция, МЧС и в некоторых случаях органы местного самоуправления. Обратить их внимание на нарушение могут соседи, которые заметят, что правила не соблюдаются», — предупредили эксперты Роскачества.
Ранее «Российская газета» сообщала о том, что дачникам дадут право выбирать способ оплаты вывоза мусора — по нормативу или по фактическому объему. Сейчас готовятся изменения в законодательстве. Как сообщили в Союзе садоводов РФ, подготовлены изменения в постановление правительства, по которым садоводческие товарищества сами смогут выбирать способ оплаты услуг регоператора по вывозу твердых бытовых отходов (ТБО). Это может быть оплата как по нормативу, так и по фактическому объему вывезенного мусора. Муниципалитеты будут обязаны выделять землю под оборудование площадок для сбора ТБО и за пределами территории СНТ в тех случаях, когда мусоровоз не может проехать на территорию товарищества либо нет места для организации площадки.