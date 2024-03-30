Как быстро избавиться от первых сорняков на грядках?
Эксперт рассказал о самом простом и эффективном способе борьбы.
Эксперт рассказал о самом простом и эффективном способе борьбы.
В силу своей разительно — в отличие от культурных растений — меньшей изнеженности сорняки стремятся занять жизненное пространство, едва в огороде сходит снег. И даже если вы осенью перекапывали почву, вычищая сорные места, все равно на сто процентов освободить территорию от них не получается. Что же можно предпринять прямо сейчас?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— На самом деле задача не такая уж и трудная, и суть ее заключается в том, чтобы попросту не дать сорнякам взойти. На грядах, где вы посев и посадки только замыслили, можно расстелить укрытие — обязательно черного цвета. Это могут быть и нетканые укрывные материалы, типа лутрасила, спанбонда или агроволокна, но вполне в данном случае сгодится и обычная черная полиэтиленовая пленка.
Почему-то про этот способ большинство дачников забывает, и совершенно напрасно. В солнечную погоду под таким укрытием грядки прогреваются, провоцируя сорняки на всхожесть, но укрытие тут же убивает их, подавляя рост и дальнейшее развитие. Ночные холода только усиливают эффект, замораживая на корню пробудившихся недругов.
Для пустых грядок укрытие должно быть сплошным. Но в противосорняковых мерах нуждаются и грядки с подзимними посевами. Здесь дела обстоят немного сложнее. Как только полезные всходы станут заметными, перед использованием или после укладки на почву при условии, что сквозь материал всходы видно, придется проделать в укрытиях отверстия для них. Это займет определенное время, но игра стоит свеч. И потом понаблюдайте за грядками: мало ли где еще взойдет полезное растение — ему также сразу надо сделать окно, пока не погибло.
Укрытие можно держать несколько недель, только периодически приподнимайте его и удаляйте погибшие всходы сорняков. В итоге у вас получатся почти идеально чистые грядки. Да, через какое-то время сорняки вернутся, привнесенные извне, но при таком раскладе с ними в любом случае будет бороться уже гораздо легче, и урон они нанесут гораздо меньший.
Еще один плюс изложенного метода борьбы — лучшее сохранение культурных растений: использовать обычную прополку в данном контексте сложнее — вместе с сорняками зачастую под тяпку идут и ни в чем не повинные всходы овощей.