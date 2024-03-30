Биолог рассказала об опасности борщевика
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева 30 марта рассказала «Известиям» об опасности борщевика.
Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева 30 марта рассказала «Известиям» об опасности борщевика.
По ее словам, главная опасность этого растения заключается в способности вызывать сильное раздражение кожи вплоть до ожогов. Это связано с содержанием в листьях, стеблях, плодах борщевика веществ, относящихся к группе фурокумаринов.
«Попав на кожу человека, сок растения резко повышает ее чувствительность к ультрафиолету. И если затем на это место попадают солнечные лучи, развивается фотодерматит, похожий на солнечный ожог, с сопутствующей симптоматикой — температурой, плохим самочувствием. Сила ожога зависит от времени нахождения на солнце, количества попавшего на кожу сока и чувствительности кожи. Люди с особой чувствительностью или склонностью к аллергии могут получить ожог, даже не прикасаясь к растению, — от воздействия его сильнодействующих эфирных масел. Например, если решили сфотографироваться рядом с мощным высоким борщевиком. Поэтому, собираясь туда, где может встречаться борщевик, надевайте закрытую одежду», — сказала биолог.
Если на кожу всё же попал сок борщевика, ее необходимо немедленно прикрыть от солнца, а затем как можно быстрее промыть под водой с мылом или раствором спирта.
«Пораженный участок желательно защищать от солнца не менее двух дней. В этом случае ожога удастся избежать. Коварство борщевика в том, что само попадание сока или воздействие эфирных масел не вызывает болевых или неприятных ощущений. А когда через несколько часов симптомы фотоожога проявляются, промывать кожу уже поздно», — сообщила Алексеева.
Эксперт указала на то, что у борщевика нет естественных «врагов» и он очень быстро разрастается. С борщевиком, растущим по обочинам дорог, засоряющим поля, обычно борются с помощью гербицидов.
«К борщевику на участке также можно применить гербицид. После того как листовая часть отомрет — срезать ее, корень выкопать, а ямку присыпать солью. У борщевика крайне мощная корневая система, от которой могут появиться новые побеги, так что, возможно, это придется делать неоднократно. Кроме того, борщевик можно скашивать. Делать это придется несколько раз в сезон, с интервалом в три-четыре недели, не допуская его цветения и, конечно, принимая все меры безопасности, чтобы сок не попал на кожу. Но этот способ не позволит избавиться от сорняка окончательно, поскольку не затрагивает его корневую систему», — сказала она.
Бороться с борщевиком лучше весной, когда появляются первые ростки, так как, если дать ему отцвести и обсемениться, истребить его будет тяжело — попавшие в почву семена борщевика Сосновского могут всходить в течение нескольких лет, заключила Алексеева.
Накануне депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил в беседе с «Известиями», что за борщевик на дачном участке или около него могут оштрафовать.