14:57 (мск), источник: RT на русском

Режим ЧС ввели в Алтайском крае из-за ситуации с паводками

Паводковая обстановка ухудшилась в Алтайском крае, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Источник: РИА "Новости"

Паводковая обстановка ухудшилась в Алтайском крае, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В сообщении отмечается, что режим ЧС начинает действовать в регионе с 30 марта. Он введён для органов управления и сил Алтайской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации возложено на глав муниципальных образований», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о пассажирском автобусе, который затонул в заполненном талыми водами кювете на Алтае.

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