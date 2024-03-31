Как отвадить кота от поедания рассады?
Эксперт рассказал о наиболее эффективных способах защиты от домашних питомцев.
Эксперт рассказал о наиболее эффективных способах защиты от домашних питомцев.
Любопытство, присущее большинству домашних кошек, весной приносит дачникам лишние хлопоты: подоконник или полки с рассадой неудержимо влекут к себе котиков, вне зависимости от возраста и пола. Кроме того, многие коты не прочь полакомиться свежей зеленью и с мнением хозяев по этому вопросу не очень-то считаются. Как же соблюсти драгоценный баланс: спасти рассаду и не навредить питомцам?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Мои многочисленные знакомые дачники чем только не пытались спасать рассаду. Снабжали емкости с нею зубочистками, выстраивая из них ограждение по краям, укрывали прозрачной упаковкой для букетов, фольгой и многими другими аналогичными материалами, окружали рассаду «забором» из всяких липучек и так далее. Ничего из этого не срабатывало. Зубочистки кошки, не справившись лапками, убирали с помощью своих зубов, упаковки только больше влекли их к рассаде своей способностью издавать заманчивое для котиков шуршание. Не менее ловко избавлялись они от липучек.
Идея защитного экрана также вполне жизнеспособна. Только делать его надо не из упаковок для букетов или фольги, а обычной противомоскитной сетки, вроде тех, что у многих установлены на окнах. Такой экран производит для кошачьего зрения некий «смазывающий» эффект, кошка воспринимает его как нечто сплошное, монолитное, а шуршания такой экран не издает и очень быстро перестает быть интересным для кошек, надежно защищая рассаду.
А еще можно использовать нелюбовь кошек к цитрусовым запахам. Только лучше не размещать у емкостей с рассадой корок от апельсинов или долек лимона, это лишнее — уж слишком часто тогда их придется менять, чтобы были свежие и пахучие. Используйте эфирное масло с цитрусовым ароматом, расположив у каждой емкости с рассадой кусочек ткани или ваты, пропитанной им. Так и никаких архитектурных излишеств не понадобится, и кошек отвадите. Кроме того, такое эфирное масло благотворно сказывается на самой рассаде, отгоняя возбудителей болезней и вредителей.