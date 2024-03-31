Что делать, если не взошли подзимние посевы на даче?
Эксперт объяснил, когда стоит и не стоит торопиться с пересевом.
Эксперт объяснил, когда стоит и не стоит торопиться с пересевом.
Подзимние посевы моркови, свеклы, ряда других овощей весьма популярны среди российских дачников. Во-первых, это значительно экономит время в разгар посевного сезона, позволяя уделять внимание большему числу культур, которые люди хотят вырастить, а во-вторых, та же морковь, будучи культурой двулетнего цикла, посеянная весной, годится только для потребления в этом же году, а именно подзимняя может долго храниться. Но вот по всем показателям уже пора показаться, а их все нет и нет. Между тем драгоценное время идет и идет. Как быть в такой ситуации? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Сразу хвататься за голову и немедленно заняться пересевом — излишне. Не торопитесь. Для начала попытайтесь все-таки разобраться с уже имеющимися ресурсами. Причин для того, чтобы подзимний посев не удался, может быть, конечно, много.
Самая распространенная — качество семян. Вполне возможно, что вы не занимались их предварительной калибровкой, отсеивая пустышки. Не менее вероятно и то, что вы промахнулись со сроками посева или что-то не так с почвой, с ее составом.
Нельзя исключать и нарушения — вольные или невольные — с глубиной заделки семян: ведь осенью их надо не только сеять больше (процентов на 30 от нормы), но и заделывать на поглубже, нежели при посевах весенних.
Для начала аккуратно прорыхлить грядку подзимнего посева. Аккуратно, но тщательно — есть предположение, что потенциальным всходам элементарно не хватает кислорода. Параллельно можно внести небольшие дозы торфа и песка — вполне вероятно, что все это в совокупности поспособствует появлению желанных сеянцев.
Еще одна стимулирующая мера — внеплановая дополнительная (только не слишком обильная) подкормка базовыми элементами. Наибольший эффект достигается, как показывает опыт, разбавленный куриный помет или гранулированная мочевина. Удобрения эти следует вносить между рядками.
Также следует исключить вероятность переохлаждения. Попробуйте, слегка пролив грядку водой комнатной температуры, укрыть ее пленкой на некоторое время, создав парниковый эффект.
Как правило, все перечисленные меры — при всех прочих равных исходных — оказывают благотворное воздействие, и подзимние посевы появляются на свет, давая впоследствии ожидаемый урожай. И только если они не возымели эффекта, надо переходить к пересеву. Но не раньше.