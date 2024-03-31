Сладость из стручка. Топ-5 сортов гороха для самого раннего посева
Эксперт рассказал о достоинствах незаслуженно забываемой культуры.
Эксперт рассказал о достоинствах незаслуженно забываемой культуры.
Как-то незаметно, но еще недавно столь популярный на дачных участках горох все больше затягивается пеленой забвения. Сегодня большинство дачников воспринимает его в лучшем случае как сидерат: растение, обогащающее почву азотом, но не более того. Такова же, в принципе, участь многих бобовых. Стоит ли вспомнить все-таки о его иных, некогда основных достоинствах?
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Однозначно стоит. У гороха столько достоинств, что многим популярным овощам и не снилось. Он очень холодостоек, ему не надо много места на участке, а весной его можно сеять при температуре почвы всего в +2−3 ºС, причем урожай у вас будет уже в июне, вместе, например, с жимолостью. Горох отлично влияет на морковь, редис, огурцы, кольраби, петрушку, а они, в свою очередь, на него. В общем — достоинств у него масса плюс, конечно, отличные вкусовые качества.
Для ранних весенних посевов отлично подходит, к пример, сорт Фаворит. Сорт среднерослый, с очень дружной урожайностью, в стручке до 10 ровных, сладких, сочных горошин. Отлично подходит для потребления в свежем виде и для консервации.
Еще большей сладостью способен порадовать сорт Овощное чудо, при этом растения устойчивы к большинству стандартных заболеваний, и в отличие от многих других сортов (того же Фаворита) Овощное чудо не нуждается в опоре.
Посоперничать с ним в сахаристости горошин может сорт Сахарная конфета. Правда, урожайность у него поменьше, зато он более неприхотлив в уходе и устойчив к полеганию.
Самый холодостойкий сорт — Глориоза. Зерен в стручке он дает поменьше (6−7), но вкус у них гораздо утонченнее, чем у вышеперечисленных, а полностью раскрывается в консервированном виде. Сорт холодостойкий и нетребовательный к плодородию почвы.
Ну и, разумеется, нельзя не упомянуть самый ранний сорт — Альфа. Он также холодостоек, однако не очень хорошо относится к нарушениям в агротехнике, требуя и почву побогаче органикой, и своевременные поливы. При этом к большинству заболеваний устойчив, а лучшего горошка для свежих весенних салатов вы вряд ли найдете.