14:55 (мск), источник: Погода Mail.Ru

Какое лето в России будет в 2024 году

Прогноз погоды синоптиков о том, какое будет лето в России в 2024 году. Рассказываем, жаркое или холодное будет лето в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в других регионах страны, в проекте Погода Mail.ru.

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Источник: РИА "Новости"

Неординарная и даже аномальная с точки зрения погоды зима 2023—2024 года с периодическими оттепелями и сильными заморозками закончилась, уступив место теплым весенним денькам. Россияне задумываются, какое будет лето в 2024 году. Нужно планировать посевной сезон, покупать летнюю одежду по погоде. А еще хочется выбрать благоприятный период для отпуска, чтобы во время отдыха не застали дожди и ветры, а светило теплое солнышко.

Что прогнозируют синоптики на лето 2024

Специалисты Гидрометцентра России недавно провели пресс-конференцию (1). На ней рассказали об основных тенденциях погоды, которая будет господствовать летом 2024 года в стране. В целом можно сказать, что из-за географических особенностей этот период будет разнообразным в разных регионах страны.

Источник: Агентство «Москва»

В первые дни лета в центре России ожидаются дожди и прохлада, а вот в северных регионах, особенно в Сибири, будет непривычно жарко. В целом по стране теплая весна сменится умеренным летом, хотя некоторые метеорологи предсказывают аномальную жару и засуху, повышение среднегодовой температуры на +2…+3 °C. Другие же прогнозируют, что климатическая температурная норма останется на прежнем уровне в течение всего сезона.

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Роман Вильфанд — директор Гидрометцентра РФ — утверждает, что массовых летних пожаров, как это было в предыдущие годы, не будет. Максимальную вероятность пожаров ожидают в Якутии, на Камчатке, в Хабаровском крае, в Томской, Новосибирской областях, на западе Сибири и в окрестностях Краснодара.

В начале летнего сезона предпочтительней отдыхать на Кавказе, где температура воды в Черном море прогревается до +20…+23 °C, а воздуха — до +23…+26°C. А вот с поездкой в Крым в июне лучше повременить, так как пляжный сезон там начинается чуть позже — в июле, когда меняются направления ветров.

Предстоящим летом прогнозируются так называемые блокирующие антициклоны, будет несколько волн. Они принесут во все регионы России аномальную жару на 1—2 недели. Метеорологи и синоптики заметили, что таких волн с течением времени становиться больше. Также постепенно растут летние температурные показатели, которые в предстоящем сезоне 2024 года прогнозируются чуть выше нормы.

Ученые связывают такую тенденцию с глобальным потеплением и климатическим феноменом Эль-Ниньо. Постепенно тают не только льды Антарктиды, но и периодически теплеет на +3 °C Тихий океан (экваториальная часть его вод). Такой феномен называют Эль-Ниньо. Он наблюдался в течение 2023 года и продолжится летом 2024 года. Причем на второй год явление только усиливается, по наблюдениям ученых. Поэтому мы слышим много заявлений о предстоящем аномально жарком летнем сезоне 2024 года. Но обещать рекордно теплое лето синоптики все же не могут. В атмосфере происходит множество хаотичных и непредсказуемых процессов.

Обычно Эль-Ниньо длится не более семи лет и сменяется похолоданием тихоокеанских вод — эффектом Ла-Нинья. В целом можно точно сказать, что текущее потепление Тихого океана вызовет предстоящим летом несколько горячих атмосферных эпизодов, но они продержатся недолго — предварительно пять-семь суток. Поэтому достоверным будет прогноз погоды на одну-две недели.

Главные синоптики России заглянули дальше и сделали прогноз на солнечное начало предстоящей осени. В сентябре-октябре в большинстве регионов будет стоять теплая погода без обилия дождей.

Климатическую норму не превысит в начале лета температура воздуха в Черноземье, на Дальнем Востоке и в Сибири. Лето там будет жарким, а в середине ожидается дефицит дождей. Эту же тенденцию подхватят и другие регионы — Республика Коми, Пермский край, Нижний Новгород, Татарстан. В начале лета 2024 года по всей России ожидаются частые смены погоды, на смену теплу будут приходить проливные дожди. Прохлада летом ожидается в Чите, Иркутске и Бурятии. В целом по России в июле столбики термометра не упадут ниже +19 °C.

Что касается августа, то от него ожидают мало осадков в южных регионах, а именно в Краснодарском крае и в Крыму. Непривычно теплым конец лета 2024 года будет на Урале и северо-востоке России. Но постепенно погода стабилизируется, и осень войдет в свои права.

Прогноз на лето в 2024 году в разных регионах России

География России многообразна. Горы сменяются равнинами, леса — пастбищами и городскими застройками, теплые воды Черного и Азовского морей — прохладными северными морями. И погода летом в стране также разнообразна. В Крыму загорают и купаются, а жители Сибири и Якутии в это же время еще кутаются в теплую одежду.

Москва и Московская область

Источник: Reuters

Несколько волн жары ожидают москвичей и жителей области летом 2024 года. Похожая погода стояла в 2010 году, но такие периоды, по сравнению с прошлым, будут недолгими — всего по пять-семь дней. Это связано с антициклонами, которые приходят в этот район в теплый сезон с Африки. В среднем днем у москвичей столбики термометров будут держаться в пределах +23…+25 °C. А вот конец августа принесет прохладу.

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Источник: РИА "Новости"

Прохладный и относительно сухой июнь порадует жителей Северной столицы и области, уставших от частых дождей и весенних заморозков. В этом месяце температура ночью будет держаться в пределах +10…+11 °C, а днем до +20 °C. Обширные тепловые циклоны не обойдут стороной Санкт-Петербург в середине лета. Там ожидается яркое солнышко и средний температурный режим в дневное время в пределах +22…+23 °C. В августе также будет тепло, но арктические воздушные массы притянут небольшие дожди.

Центральный федеральный округ

Источник: РИА "Новости"

По последним данным Гидрометцентра и региональных метеоцентров, среднюю полосу России летом ждет теплая погода, которая установиться с мая. Но в начале июня жители должны быть готовы к частым дождям, сменяющимся солнечной погодой. Периодами на два-три дня возможно похолодание. С середины лета температура воздуха установиться на уровне +17…+20 °C. Это стандартные показатели, которые были и в прошлых годах. Но этот период (середина и конец июля) будет достаточно засушливым. В августе жара усилится, постепенно она ослабнет к началу осени.

Уральский федеральный округ

Источник: РИА "Новости"

Горный и холмистый ландшафт Урала диктует свои правила, влияя на местную погоду. С западной стороны гор летом прогнозируются частые дожди, а с востока будет достаточно сухо. Аномально жаркой погоды на Урале летом 2024 года не будет. Синоптики отмечают температурную стабильность в июне-июле в пределах +20…+26 °C и нормальный уровень влажности, как в предыдущие летние сезоны. А вот с середины августа начнет холодать до +15…+16 °C, нависнут дождевые тучи.

Южный федеральный округ

Источник: rtraveler.ru

В Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской и Волгоградской областях, в Калмыкии летом будет солнечно и жарко. Но мягкая зима и теплые весенние деньки не сразу сменятся на тепло. Погодные условия в июне будут непредсказуемые. Прохлада утром может сменяться жарой днем и дождями на следующий день. Все стабилизируется к середине лета, когда температура воздуха установится на уровне +25…+26 °C.

Атмосферные фронты будут наступать друг на друга в Крыму в июне. В этот период прогнозируют понижение температурного режима до +14…+15 °C. Грядут частые грозы, ливни и штормовые ветра. В июле на побережье Черного моря возможны прохладные дожди. Вода в море до комфортной температуры, пригодной для купания (+20…+24 °C), прогреется только к середине лета. В конце августа вновь прогнозируется похолодание, которое сменит относительно теплая осень.

Приволжский федеральный округ

Источник: НИА-Нижний Новгород

Наблюдения за погодой в этом округе свидетельствуют, что предстоящим летом 2024 года особых изменений в погоде не будет. В июне температура воздуха установится в пределах +20…+26 °C днем и +13…+17 °C в ночное время. В июне и июле ожидаются периодические непродолжительные осадки, сменяющиеся жарой. Август в начале также принесет жару.

Северо-Кавказский федеральный округ

Источник: Российская газета

Северное похолодание ожидает жителей Кавказа в начале лета. Но к концу июня оно сменится жарой до +26…+30°C. Пик сухой и теплой погоды придется на июль. В Чечне и Дагестане температура будет периодически повышаться до +40 °C. В августе в некоторых районах пройдут сухие ураганы. В районе Минеральных вод и Пятигорска и в августе будет стоять жаркая погода с повышением температуры воздуха до +27…+30 °C.

Сибирский федеральный округ

Источник: Комсомольская правда

Непредсказуемое лето и температурные перепады в Сибири — так говорят метеорологи о погоде предстоящим летом 2024 года. В южных регионах Сибири грядет засушливая погода, поэтому повышается риск пожаров. Жаркие воздушные потоки принесут и ураганный ветер. На водных участках возможны смерчи. В начале лета прохлада и дождь, а порой и ночные заморозки ждут жителей Бурятии и Иркутской области. Июль ожидается засушливым по всему Сибирскому округу, как начало и середина августа. А вот в конце лета жару сменит прохлада и вновь начнутся ураганные ветры.

Дальневосточный федеральный округ

Источник: zelengarden.ru

Летние муссоны приносят на побережье Дальнего Востока теплые воздушные массы. Но появятся они только в середине июня. В середине лета 2024 года жители глубинных регионов материка могут планировать походы и отдых на природе. Температура здесь установится на уровне +26…+28°C. А вот на побережье Охотского моря, в Приморье и на Курильских островах будет все лето прохладно, до +15 °C. Возможны сильные ветра и тайфуны. К концу лета в целом в округе похолодает, пройдут дожди, будут наблюдаться туманы.

По каким приметам можно определить погоду следующего лета

Люди давно заметили зависимость некоторых природных явлений от погоды. Они учитывали это, чтобы своевременно посадить семена и не потерять урожай холодным летом. И сегодня народные приметы, пришедшие из старины, показывают, какие погодные условия ожидать в будущем.

Зимние приметы на лето

  • Жарко и сухо будет в июле, если весь январь морозный и сухой;
  • метели в январе — к дождливому летнему месяцу июлю;
  • много снега зимой — к дождливому лету;
  • частые зимние вьюги предвещают летние грозы;
  • теплая погода всю зиму — к прохладному лету.

Праздничные приметы

  • Холодная и ясная погода на Крещение — грядет засушливое лето;
  • сильный южный ветер в день Емельяна 21 января — летом будет много гроз и ливней;
  • 23 января в день Григория на стогах сена много инея — летом будет холодно и сыро;
  • солнечная погода 25 января на день Татьяны — ранние разливы рек, а снег в этот день сулит дождливое и прохладное лето;
  • дождливо и сыро 13 марта на день Василия — жди мокрое лето;
  • холодный северный ветер 14 марта на день Евдокии обещает холодное лето, а теплый — дождливое;
  • 21 марта — день равноденствия. Туман и холод в этот день предупреждают о заморозках в начале лета. А тепло и солнце предвещают хорошее урожайное лето;
  • хмурое и дождливое небо на Пасху — летом ожидаются частые дожди, а морозец на Пасху — к длинному и теплому лету;
  • ясная погода 21 апреля в день Родиона Ледолома — теплое стабильное лето, а плохая погода в этот день — к переменчивому и непредсказуемому лету;
  • безоблачное небо на Благовещение — будут частые летние грозы;
  • безоблачный день и теплый вечер, а потом звездная ночь 13 мая на день Якова Теплого — сухое, но ветреное лето;
  • дождливо 24 мая в день Мокия Мокрого — все лето будут частые ливни;
  • хорошая погода 28 мая на день Пахома Теплого — грядет стабильное и погожее лето.

Весенние приметы на лето

  • Частые весенние туманы — к дождливому лету;
  • перелетные птицы весной летают низко к земле — первый месяц лета будет холодным;
  • если снег начал таять с южной стороны от муравейников — будет короткое и холодное лето, а если с севера от муравейников — долгое и теплое;
  • березы выделяют много сока — к частым дождям летом;
  • если клен и ольха распустились раньше березы — лето будет мокрым, а если наоборот — сухим и жарким;
  • если на дубе появляется листва быстрее, чем на ясени, — будет засушливое лето;
  • короткие мартовские сосульки — к раннему наступлению летнего тепла;
  • птицы вьют гнезда с южной стороны, где больше солнца, — будет прохладное лето;
  • весной много паутины — к жаре летом.

Каким было лето в 2023 году

Третье самое жаркое лето в России начиная с 1891 года пришлось на 2023 год. Оно было таким практически на всех континентах. Метеорологи зафиксировали превышение температурных показателей в сравнении с новой климатической нормой, рассчитанной за 1991—2020 год. Самые высокие показатели были в середине лета в Канаде, Северной Африке и в пределах азиатской части России. В США, Арктике, Европе, Китае показатели температуры также возросли.

В России жарче, чем в 2023 году, было в 2016 и 2021 году. Но жители Дальнего Востока, Сибири и азиатской части России ощутили тогда максимальную жару. В августе средние температурные показатели превысили норму на +1,5 °C. Начало лета по количеству осадков выдалось дождливым практически во всех уголках мира. На севере Австралии, Турции, Бразилии, Чили, Азии, США они превысили норму. А вот в южных регионах США, Канады, Азии, Центральной Европы было необычайно засушливо, что и вызвало во многих странах лесные пожары.

Вопросы и ответы

Ответить на актуальные вопросы о погоде поможет Анастасия Семенова, синоптик, специалист телеканала «Метео-ТВ» и сетевого издания «Прогностический центр Метео».

Источник: Агентство «Москва»

Какое лето было самым жарким, а какое самым холодным за всю историю?

Метеорологические исследования Гидрометцентра РФ показали, что самое жаркое лето было в 2023 году. Это подтвердила и Всемирная метеорологическая организация ООН. Средние температурные показатели в августе превысили норму на +1,5 °C. Волны жары накрыли в летний сезон 2023 года до 80% всей территории России. В Астрахани, Южно-Сахалинске, Казани жара в июле не спадала в течение 12—14 дней. Жители Южной Европы фиксировали на своих термометрах до +47 °C.

Холоднее всего летом на Земле было в 1816 году. В июле пик холодов ощутили жители Великобритании, а жители США — еще раньше в июне, когда средний температурный показатель снизился на 2,5 °C. Такую погодную аномалию связывают с прошедшим сильнейшим извержением вулкана на острове Сумбава, расположенном близ острова Ява. Мощный взрыв автоматически вызвал извержение других вулканов, в результате чего в атмосферу было выброшено большое количество вулканического пепла. Это значительно снизило температуру воздуха, ведь солнечным лучам теперь препятствовала достаточно плотная завеса. В середине лета в Европе и Африке даже выпал снег, уничтожив все сельскохозяйственные посевы.

Могут ли ошибаться синоптики в прогнозировании погоды?

Вероятность долгосрочных прогнозов погоды составляет не более 33%. Приближенные к реальности данные можно дать только на период до семи дней. Более или менее реальный прогноз погоды актуален 2 недели. Многие профессиональные метеорологи называют долгосрочные прогнозы погоды гаданием на кофейной гуще. Но общие данные все же можно обозначить, наблюдая за атмосферой, движением воздушных масс, а также учитывая прошлые сезонные колебания.

Какое будет лето в 2024 году в Европе?

Явление Эль-Ниньо второй год дает нам возможность прогнозировать более высокие температуры в 2024 году в Европе в сравнении с 2023 годом. Но объем осадков и их локализацию сложно спрогнозировать. На севере и в центральной части Европы в зоне пониженного давления в предстоящий летний сезон прогнозируют умеренные температурные показатели. Также ожидается обильное количество осадков. Засушливо и жарко будет в южных странах Европы под зонами высокого давления.

Источник:

1. Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2024 г. Росгидромет. URL:

https://www.meteorf.gov.ru/press/news/37143/

Автор: Юлия Мумбер

Эксперт: Анастасия Семенова, синоптик, специалист телеканала «Метео-ТВ» и сетевого издания «Прогностический центр Метео»

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