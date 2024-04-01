Какое лето в России будет в 2024 году
Прогноз погоды синоптиков о том, какое будет лето в России в 2024 году. Рассказываем, жаркое или холодное будет лето в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в других регионах страны, в проекте Погода Mail.ru.
Прогноз погоды синоптиков о том, какое будет лето в России в 2024 году. Рассказываем, жаркое или холодное будет лето в Москве, Санкт-Петербурге, на Урале и в других регионах страны, в проекте Погода Mail.ru.
Неординарная и даже аномальная с точки зрения погоды зима 2023—2024 года с периодическими оттепелями и сильными заморозками закончилась, уступив место теплым весенним денькам. Россияне задумываются, какое будет лето в 2024 году. Нужно планировать посевной сезон, покупать летнюю одежду по погоде. А еще хочется выбрать благоприятный период для отпуска, чтобы во время отдыха не застали дожди и ветры, а светило теплое солнышко.
Специалисты Гидрометцентра России недавно провели пресс-конференцию (1). На ней рассказали об основных тенденциях погоды, которая будет господствовать летом 2024 года в стране. В целом можно сказать, что из-за географических особенностей этот период будет разнообразным в разных регионах страны.
В первые дни лета в центре России ожидаются дожди и прохлада, а вот в северных регионах, особенно в Сибири, будет непривычно жарко. В целом по стране теплая весна сменится умеренным летом, хотя некоторые метеорологи предсказывают аномальную жару и засуху, повышение среднегодовой температуры на +2…+3 °C. Другие же прогнозируют, что климатическая температурная норма останется на прежнем уровне в течение всего сезона.
Роман Вильфанд — директор Гидрометцентра РФ — утверждает, что массовых летних пожаров, как это было в предыдущие годы, не будет. Максимальную вероятность пожаров ожидают в Якутии, на Камчатке, в Хабаровском крае, в Томской, Новосибирской областях, на западе Сибири и в окрестностях Краснодара.
В начале летнего сезона предпочтительней отдыхать на Кавказе, где температура воды в Черном море прогревается до +20…+23 °C, а воздуха — до +23…+26°C. А вот с поездкой в Крым в июне лучше повременить, так как пляжный сезон там начинается чуть позже — в июле, когда меняются направления ветров.
Предстоящим летом прогнозируются так называемые блокирующие антициклоны, будет несколько волн. Они принесут во все регионы России аномальную жару на 1—2 недели. Метеорологи и синоптики заметили, что таких волн с течением времени становиться больше. Также постепенно растут летние температурные показатели, которые в предстоящем сезоне 2024 года прогнозируются чуть выше нормы.
Ученые связывают такую тенденцию с глобальным потеплением и климатическим феноменом Эль-Ниньо. Постепенно тают не только льды Антарктиды, но и периодически теплеет на +3 °C Тихий океан (экваториальная часть его вод). Такой феномен называют Эль-Ниньо. Он наблюдался в течение 2023 года и продолжится летом 2024 года. Причем на второй год явление только усиливается, по наблюдениям ученых. Поэтому мы слышим много заявлений о предстоящем аномально жарком летнем сезоне 2024 года. Но обещать рекордно теплое лето синоптики все же не могут. В атмосфере происходит множество хаотичных и непредсказуемых процессов.
Обычно Эль-Ниньо длится не более семи лет и сменяется похолоданием тихоокеанских вод — эффектом Ла-Нинья. В целом можно точно сказать, что текущее потепление Тихого океана вызовет предстоящим летом несколько горячих атмосферных эпизодов, но они продержатся недолго — предварительно пять-семь суток. Поэтому достоверным будет прогноз погоды на одну-две недели.
Главные синоптики России заглянули дальше и сделали прогноз на солнечное начало предстоящей осени. В сентябре-октябре в большинстве регионов будет стоять теплая погода без обилия дождей.
Климатическую норму не превысит в начале лета температура воздуха в Черноземье, на Дальнем Востоке и в Сибири. Лето там будет жарким, а в середине ожидается дефицит дождей. Эту же тенденцию подхватят и другие регионы — Республика Коми, Пермский край, Нижний Новгород, Татарстан. В начале лета 2024 года по всей России ожидаются частые смены погоды, на смену теплу будут приходить проливные дожди. Прохлада летом ожидается в Чите, Иркутске и Бурятии. В целом по России в июле столбики термометра не упадут ниже +19 °C.
Что касается августа, то от него ожидают мало осадков в южных регионах, а именно в Краснодарском крае и в Крыму. Непривычно теплым конец лета 2024 года будет на Урале и северо-востоке России. Но постепенно погода стабилизируется, и осень войдет в свои права.
География России многообразна. Горы сменяются равнинами, леса — пастбищами и городскими застройками, теплые воды Черного и Азовского морей — прохладными северными морями. И погода летом в стране также разнообразна. В Крыму загорают и купаются, а жители Сибири и Якутии в это же время еще кутаются в теплую одежду.
Несколько волн жары ожидают москвичей и жителей области летом 2024 года. Похожая погода стояла в 2010 году, но такие периоды, по сравнению с прошлым, будут недолгими — всего по пять-семь дней. Это связано с антициклонами, которые приходят в этот район в теплый сезон с Африки. В среднем днем у москвичей столбики термометров будут держаться в пределах +23…+25 °C. А вот конец августа принесет прохладу.
Прохладный и относительно сухой июнь порадует жителей Северной столицы и области, уставших от частых дождей и весенних заморозков. В этом месяце температура ночью будет держаться в пределах +10…+11 °C, а днем до +20 °C. Обширные тепловые циклоны не обойдут стороной Санкт-Петербург в середине лета. Там ожидается яркое солнышко и средний температурный режим в дневное время в пределах +22…+23 °C. В августе также будет тепло, но арктические воздушные массы притянут небольшие дожди.
По последним данным Гидрометцентра и региональных метеоцентров, среднюю полосу России летом ждет теплая погода, которая установиться с мая. Но в начале июня жители должны быть готовы к частым дождям, сменяющимся солнечной погодой. Периодами на два-три дня возможно похолодание. С середины лета температура воздуха установиться на уровне +17…+20 °C. Это стандартные показатели, которые были и в прошлых годах. Но этот период (середина и конец июля) будет достаточно засушливым. В августе жара усилится, постепенно она ослабнет к началу осени.
Горный и холмистый ландшафт Урала диктует свои правила, влияя на местную погоду. С западной стороны гор летом прогнозируются частые дожди, а с востока будет достаточно сухо. Аномально жаркой погоды на Урале летом 2024 года не будет. Синоптики отмечают температурную стабильность в июне-июле в пределах +20…+26 °C и нормальный уровень влажности, как в предыдущие летние сезоны. А вот с середины августа начнет холодать до +15…+16 °C, нависнут дождевые тучи.
В Краснодарском крае, Адыгее, Ростовской и Волгоградской областях, в Калмыкии летом будет солнечно и жарко. Но мягкая зима и теплые весенние деньки не сразу сменятся на тепло. Погодные условия в июне будут непредсказуемые. Прохлада утром может сменяться жарой днем и дождями на следующий день. Все стабилизируется к середине лета, когда температура воздуха установится на уровне +25…+26 °C.
Атмосферные фронты будут наступать друг на друга в Крыму в июне. В этот период прогнозируют понижение температурного режима до +14…+15 °C. Грядут частые грозы, ливни и штормовые ветра. В июле на побережье Черного моря возможны прохладные дожди. Вода в море до комфортной температуры, пригодной для купания (+20…+24 °C), прогреется только к середине лета. В конце августа вновь прогнозируется похолодание, которое сменит относительно теплая осень.
Наблюдения за погодой в этом округе свидетельствуют, что предстоящим летом 2024 года особых изменений в погоде не будет. В июне температура воздуха установится в пределах +20…+26 °C днем и +13…+17 °C в ночное время. В июне и июле ожидаются периодические непродолжительные осадки, сменяющиеся жарой. Август в начале также принесет жару.
Северное похолодание ожидает жителей Кавказа в начале лета. Но к концу июня оно сменится жарой до +26…+30°C. Пик сухой и теплой погоды придется на июль. В Чечне и Дагестане температура будет периодически повышаться до +40 °C. В августе в некоторых районах пройдут сухие ураганы. В районе Минеральных вод и Пятигорска и в августе будет стоять жаркая погода с повышением температуры воздуха до +27…+30 °C.
Непредсказуемое лето и температурные перепады в Сибири — так говорят метеорологи о погоде предстоящим летом 2024 года. В южных регионах Сибири грядет засушливая погода, поэтому повышается риск пожаров. Жаркие воздушные потоки принесут и ураганный ветер. На водных участках возможны смерчи. В начале лета прохлада и дождь, а порой и ночные заморозки ждут жителей Бурятии и Иркутской области. Июль ожидается засушливым по всему Сибирскому округу, как начало и середина августа. А вот в конце лета жару сменит прохлада и вновь начнутся ураганные ветры.
Летние муссоны приносят на побережье Дальнего Востока теплые воздушные массы. Но появятся они только в середине июня. В середине лета 2024 года жители глубинных регионов материка могут планировать походы и отдых на природе. Температура здесь установится на уровне +26…+28°C. А вот на побережье Охотского моря, в Приморье и на Курильских островах будет все лето прохладно, до +15 °C. Возможны сильные ветра и тайфуны. К концу лета в целом в округе похолодает, пройдут дожди, будут наблюдаться туманы.
Люди давно заметили зависимость некоторых природных явлений от погоды. Они учитывали это, чтобы своевременно посадить семена и не потерять урожай холодным летом. И сегодня народные приметы, пришедшие из старины, показывают, какие погодные условия ожидать в будущем.
Третье самое жаркое лето в России начиная с 1891 года пришлось на 2023 год. Оно было таким практически на всех континентах. Метеорологи зафиксировали превышение температурных показателей в сравнении с новой климатической нормой, рассчитанной за 1991—2020 год. Самые высокие показатели были в середине лета в Канаде, Северной Африке и в пределах азиатской части России. В США, Арктике, Европе, Китае показатели температуры также возросли.
В России жарче, чем в 2023 году, было в 2016 и 2021 году. Но жители Дальнего Востока, Сибири и азиатской части России ощутили тогда максимальную жару. В августе средние температурные показатели превысили норму на +1,5 °C. Начало лета по количеству осадков выдалось дождливым практически во всех уголках мира. На севере Австралии, Турции, Бразилии, Чили, Азии, США они превысили норму. А вот в южных регионах США, Канады, Азии, Центральной Европы было необычайно засушливо, что и вызвало во многих странах лесные пожары.
Ответить на актуальные вопросы о погоде поможет Анастасия Семенова, синоптик, специалист телеканала «Метео-ТВ» и сетевого издания «Прогностический центр Метео».
Метеорологические исследования Гидрометцентра РФ показали, что самое жаркое лето было в 2023 году. Это подтвердила и Всемирная метеорологическая организация ООН. Средние температурные показатели в августе превысили норму на +1,5 °C. Волны жары накрыли в летний сезон 2023 года до 80% всей территории России. В Астрахани, Южно-Сахалинске, Казани жара в июле не спадала в течение 12—14 дней. Жители Южной Европы фиксировали на своих термометрах до +47 °C.
Холоднее всего летом на Земле было в 1816 году. В июле пик холодов ощутили жители Великобритании, а жители США — еще раньше в июне, когда средний температурный показатель снизился на 2,5 °C. Такую погодную аномалию связывают с прошедшим сильнейшим извержением вулкана на острове Сумбава, расположенном близ острова Ява. Мощный взрыв автоматически вызвал извержение других вулканов, в результате чего в атмосферу было выброшено большое количество вулканического пепла. Это значительно снизило температуру воздуха, ведь солнечным лучам теперь препятствовала достаточно плотная завеса. В середине лета в Европе и Африке даже выпал снег, уничтожив все сельскохозяйственные посевы.
Вероятность долгосрочных прогнозов погоды составляет не более 33%. Приближенные к реальности данные можно дать только на период до семи дней. Более или менее реальный прогноз погоды актуален 2 недели. Многие профессиональные метеорологи называют долгосрочные прогнозы погоды гаданием на кофейной гуще. Но общие данные все же можно обозначить, наблюдая за атмосферой, движением воздушных масс, а также учитывая прошлые сезонные колебания.
Явление Эль-Ниньо второй год дает нам возможность прогнозировать более высокие температуры в 2024 году в Европе в сравнении с 2023 годом. Но объем осадков и их локализацию сложно спрогнозировать. На севере и в центральной части Европы в зоне пониженного давления в предстоящий летний сезон прогнозируют умеренные температурные показатели. Также ожидается обильное количество осадков. Засушливо и жарко будет в южных странах Европы под зонами высокого давления.
Источник:
1. Вероятностный прогноз температуры и осадков в России на вегетационный период (апрель — сентябрь) 2024 г. Росгидромет. URL:
Автор: Юлия Мумбер
Эксперт: Анастасия Семенова, синоптик, специалист телеканала «Метео-ТВ» и сетевого издания «Прогностический центр Метео»