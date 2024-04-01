Эксперт: весна в России за последние 50 лет стала теплее на три градуса

В Москве температура воздуха прогрелась до рекордных для 1 апреля +20 градусов. Этот день стал самым теплым с начала года. Рекорд, который ранее принадлежал 1983 году, превышен уже на 2,5 градуса, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Климат меняется в сторону потепления, другое дело, что медленно и неравномерно. Есть интересная особенность, характерная для России. У нас за последние 50 лет больше всего потеплела весна — примерно на три градуса. В большинстве случаев, в частности в полярных широтах, больше всего теплеет зима, но несмотря на то, что мы частично тоже Арктика, у нас такая весенняя особенность. Видимо это связано с перемещением воздушных масс с юга на север. Модели дают, что в XXI веке зима обгонит по потеплению весну по всей территории России, но пока весна лидер», — сказал Кокорин.
По его словам, изменения температуры рассчитываются Росгидрометом с 1976 года, при этом явное увеличение выбросов двуокиси углерода (СО2) от промышленного производства началось также в 1970-х годах.
«С этого времени прошло почти 50 лет, и весна — лидер. Где-то в среднем каждые десять лет потепление на 0,6 градуса. При этом летнее потепление составило 0,4 градуса, а зимой и осенью — 0,5 градуса. Конечно, все это довольно пятнисто и можно найти места, например, в Екатеринбурге или Омской области, где лето никак не изменилось за 50 лет», — уточнил климатолог.