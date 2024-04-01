Несколько городов России обновили суточные рекорды по теплу для 1 апреля
В частности, новый рекорд тепла в Москве теперь составляет плюс 21,6 градуса.
В частности, новый рекорд тепла в Москве теперь составляет плюс 21,6 градуса.
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Воздух в Москве прогрелся 1 апреля до плюс 21,6 градуса, что стало новым суточным рекордом тепла для столицы. Также температурные рекорды были обновлены в Санкт-Петербурге, Можайске и других городах, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Итак, новый суточный рекорд тепла в Москве для 1 апреля теперь составляет плюс 21,6 градуса. Также рекорды обновлены в Можайске — плюс 21,2 градуса (прежний — плюс 15,6 градуса, 1983 год) и в Коломне — плюс 20,4 градуса (прежний плюс 17,1 градуса, 1983 год). В Санкт-Петербурге новое достижение для 1 апреля теперь составляет плюс 19,6 градуса», — написал Леус в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, температурные рекорды 1 апреля были также установлены в Кингисеппе — плюс 20,7 градуса (прежний — плюс 14,1 градуса, 2008 год), Выборге — плюс 12,5 градуса (прежний — плюс 11,4 градуса, 2010 год) и в Тихвине — плюс 19,3 градуса (прежний — плюс 13,5 градуса, 2010 год).