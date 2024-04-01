В РФ свыше 700 домов могут быть подтоплены в ближайшее время
Также подтопление грозит 1,7 тыс. приусадебным участкам.
Также подтопление грозит 1,7 тыс. приусадебным участкам.
МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Свыше 700 жилых домов и более 1,7 тыс. приусадебных участков в ближайшее время, согласно прогнозу гидрологической обстановки, могут быть подтоплены. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
«Исходя из прогноза гидрологической обстановки на ближайшее время, из-за повышения температуры воздуха и обильных осадков мы ожидаем дальнейшего развития ситуации в 19 субъектах РФ и подтопления свыше 700 жилых домов, более 1 700 приусадебных участков, а также 30 мостов и автодорог», — сказали в пресс-службе.
По данным МЧС, наиболее сложная обстановка складывается в Алтайском крае, где подтоплены 418 жилых домов, 1 192 приусадебных участка, 7 участков дорог и низководный мост. В целом по РФ подтоплены свыше 440 жилых домов, более 2,6 тыс. приусадебных участков, 118 низководных мостов и 67 участков автодорог. Активная фаза весеннего половодья наблюдается в 26 регионах Сибирского, Приволжского, Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
«Для безопасного прохождения весеннего половодья спасатели МЧС России совместно с региональными властями и органами местного самоуправления реализуют комплекс превентивных мероприятий, проводят постоянный мониторинг паводковой обстановки, в том числе с применением систем космического мониторинга и беспилотных авиационных систем, оперативно реагируют на изменения обстановки по подтопленным территориям, а также оказывают всестороннюю и адресную помощь населению», — добавили в пресс-службе.
Кроме того, проводятся заблаговременное информирование населения, эвакуация жителей. Также организуются всестороннее оказание жизнеобеспечения в пунктах временного размещения, откачка воды из затопленных помещений. Специалисты расчищают системы водоотведения и ливневых стоков, проводят отсыпку и возведение защитных дамб, взрывные работы и организуют переправы.