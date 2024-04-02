На Чукотке из-за ветра и мороза рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов

«2 апреля прогнозируется восточный ветер с усилениями до 14 м/с. На побережье Восточно-Сибирского и Берингова морей порывы будут достигать 18 м/с, в районе Берингова пролива — 25 м/с, низовая метель. Температура воздуха в континентальной части — до 37 [градусов] мороза. Жителям рекомендовано не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населенных пунктов», — говорится в сообщении.
Как сообщили ТАСС в Чукотгидромете, такие температуры воздуха в континентальной части Чукотки являются хоть и низкими, но не рекордными за всю историю наблюдения. Из аэропорта Анадыря по метеоусловиям задержаны вылеты рейсов в Беринговский и Хатырку.