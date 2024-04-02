01:09 (мск), источник: ТАСС

На Чукотке из-за ветра и мороза рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов

ТАСС, 2 апреля. До минус 37 градусов и ветер порывами до 25 м/с прогнозируются на побережьях на Чукотке во вторник. Спасатели рекомендовали не выезжать за пределы населенных пунктов, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Источник: РИА "Новости"

«2 апреля прогнозируется восточный ветер с усилениями до 14 м/с. На побережье Восточно-Сибирского и Берингова морей порывы будут достигать 18 м/с, в районе Берингова пролива — 25 м/с, низовая метель. Температура воздуха в континентальной части — до 37 [градусов] мороза. Жителям рекомендовано не оставлять детей без присмотра, при сильном ветре держаться вдали от ветхих конструкций, не выходить и не выезжать за пределы населенных пунктов», — говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в Чукотгидромете, такие температуры воздуха в континентальной части Чукотки являются хоть и низкими, но не рекордными за всю историю наблюдения. Из аэропорта Анадыря по метеоусловиям задержаны вылеты рейсов в Беринговский и Хатырку.

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