Как вырастить рассаду в домашних условиях?
Эксперты рассказали, как вырастить рассаду в городской квартире.
Эксперты рассказали, как вырастить рассаду в городской квартире.
К началу дачного сезона многие задумываются о том, чтобы вырастить рассаду для своих загородных владений прямо в городской квартире. Эксперты рассказали сайту «РИА Недвижимость», в каком месте и при каких условиях лучше всего сделать это, и какие приспособления понадобятся.
В принципе саженцы можно размещать практически в любом месте дома, говорят эксперты.
«Но, конечно, лучше всего это делать на подоконниках или в комнатах, окна которых выходят на юг или на восток. Если там недостаточно тепло, можно купить мини-парники», — отмечает эксперт направления «Дом и дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.
Выбор мест, в которых следует размещать рассаду, зависит от того, какие условия подходят тем или иным растениям. Например, лук, все виды салата, руккола и горчица — холодостойкие. Комнатная температура днем им подойдет, но на ночь ее лучше снижать вдвое, как вариант — выносить на балкон, советуют эксперты Школы ремонта сети гипермаркетов «Леруа Мерлен».
А вот томаты, перец, баклажаны и кабачки — теплолюбивые растения, им подходит комнатная температура от 22 до 25 градусов. Их на подоконник ставить нежелательно: от окна может продувать холодный воздух, а снизу — теплый от батареи. Получается перепад температур, который такие растения не любят.
Важно учитывать световой день, советуют в «Леруа Мерлен». Например, перцам нужно до 14 часов света в день, а вот томатам понадобится уже 15. В этом случае помогут фитолампы, которые излучают свет разного цвета.
Синяя лампа улучшает всхожесть семян и рост стеблей и листьев, а красная стимулирует развитие корней. Некоторым овощам нужен и белый свет, поэтому стоит выбрать мультиспектральную лампу, чтобы иметь возможность переключать или смешивать цвета. Также фитолампа отлично подойдет, если нет возможности поставить рассаду на освещенное место.
В слишком влажном климате рассада становится хилой, а в слишком сухом может и вовсе не взойти, подчеркивают эксперты «Леруа Мерлен». Так что здесь поможет измеритель влажности почвы.
Рассаду в домашних условиях можно выращивать на торфяных таблетках, рассказывает глава фермерского хозяйства «Обережки», руководитель магазина «Рассадавсем.РФ» Юлия Чабай.
По ее словам, это довольно удобно, чисто, не требует особой подготовки грунта, так как самое необходимое уже в нем обычно есть: подкормка для растений, защита от болезней
Эти таблетки делают из верхового торфа или из смеси разных торфов, в которые добавляют питательные вещества, стимуляторы роста и фунгициды. Рассаду в таких таблетках потом можно просто посадить вместе с ними. Благодаря этому корни не травмируются и будут получать достаточно кислорода, говорят эксперты «Леруа Мерлен».
«Чаще всего торфяные таблетки используют для проращивания таких культур, как огурцы, баклажаны. Основным преимуществом такого вида рассады является отсутствие необходимости пикировки, что особенно актуально для нежных растений», — обращает внимание руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова.
Для того, чтобы выращивать рассаду в городской квартире не только эффективно, но и эстетично, эксперты рекомендуют следующие приспособления:
Можно использовать как самодельные, так и покупные.
Такой формат хорошо подойдет тем, кто не планирует выращивать большое количество рассады или у кого мало места в квартире. Некоторые парники могут быть с ячейками, что позволяет не приобретать кассеты. Также продаются лотки сразу с торфяными вкладышами или таблетками.
Можно создать небольшие замкнутые экосистемы, используя стеклянные контейнеры разных форм и размеров, наполнить их разнообразными растениями, камнями, мхом и декоративными элементами. Такие террариумы добавят в интерьер природную красоту и свежесть, говорит руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании Estima, дизайнер Елизавета Родионова.
Можно приобрести хорошие керамические горшки и превратить их в уникальный акцент в интерьере, отмечает Родионова. Идеальный вариант декора — остатки плитки после ремонта, из которых можно создать красочные мозаичные узоры на их поверхности.
В них уже предусмотрены специальные горшки или контейнеры для размещения растений, которые крепятся к конструкции. Эти горшки могут быть выполнены из различных материалов, таких как керамика, металл или пластик, и могут быть разных форм и размеров в зависимости от дизайна, рассказывает Родионова.
Цены на все необходимое для этого, по словам Чабай, начинаются от:
Плюс не нужно забывать про затраты на электроэнергию, отмечает эксперт.
Ну, и конечно, необходимо постоянно, своевременно и, главное, правильно ухаживать за растениями, резюмирует Чабай.
ВАЖНО! Не каждый садовод сумеет правильно сориентироваться в случае появления какой-либо болезни растений, и при неправильных действиях существует риск потери всей рассады.