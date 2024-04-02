09:35 (мск), источник: Недвижимость РИА Новости

Как вырастить рассаду в домашних условиях?

Эксперты рассказали, как вырастить рассаду в городской квартире.

Источник: Freepik

К началу дачного сезона многие задумываются о том, чтобы вырастить рассаду для своих загородных владений прямо в городской квартире. Эксперты рассказали сайту «РИА Недвижимость», в каком месте и при каких условиях лучше всего сделать это, и какие приспособления понадобятся.

Где лучше выращивать рассаду?

В принципе саженцы можно размещать практически в любом месте дома, говорят эксперты.

«Но, конечно, лучше всего это делать на подоконниках или в комнатах, окна которых выходят на юг или на восток. Если там недостаточно тепло, можно купить мини-парники», — отмечает эксперт направления «Дом и дача» онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова.

Какая нужна температура?

Выбор мест, в которых следует размещать рассаду, зависит от того, какие условия подходят тем или иным растениям. Например, лук, все виды салата, руккола и горчица — холодостойкие. Комнатная температура днем им подойдет, но на ночь ее лучше снижать вдвое, как вариант — выносить на балкон, советуют эксперты Школы ремонта сети гипермаркетов «Леруа Мерлен».

А вот томаты, перец, баклажаны и кабачки — теплолюбивые растения, им подходит комнатная температура от 22 до 25 градусов. Их на подоконник ставить нежелательно: от окна может продувать холодный воздух, а снизу — теплый от батареи. Получается перепад температур, который такие растения не любят.

Какая температура подходит для рассады?

Важно учитывать световой день, советуют в «Леруа Мерлен». Например, перцам нужно до 14 часов света в день, а вот томатам понадобится уже 15. В этом случае помогут фитолампы, которые излучают свет разного цвета.

Синяя лампа улучшает всхожесть семян и рост стеблей и листьев, а красная стимулирует развитие корней. Некоторым овощам нужен и белый свет, поэтому стоит выбрать мультиспектральную лампу, чтобы иметь возможность переключать или смешивать цвета. Также фитолампа отлично подойдет, если нет возможности поставить рассаду на освещенное место.

Какой должна быть влажность?

В слишком влажном климате рассада становится хилой, а в слишком сухом может и вовсе не взойти, подчеркивают эксперты «Леруа Мерлен». Так что здесь поможет измеритель влажности почвы.

Можно ли выращивать рассаду на торфяных таблетках?

Рассаду в домашних условиях можно выращивать на торфяных таблетках, рассказывает глава фермерского хозяйства «Обережки», руководитель магазина «Рассадавсем.РФ» Юлия Чабай.

По ее словам, это довольно удобно, чисто, не требует особой подготовки грунта, так как самое необходимое уже в нем обычно есть: подкормка для растений, защита от болезней и т. д.

Эти таблетки делают из верхового торфа или из смеси разных торфов, в которые добавляют питательные вещества, стимуляторы роста и фунгициды. Рассаду в таких таблетках потом можно просто посадить вместе с ними. Благодаря этому корни не травмируются и будут получать достаточно кислорода, говорят эксперты «Леруа Мерлен».

«Чаще всего торфяные таблетки используют для проращивания таких культур, как огурцы, баклажаны. Основным преимуществом такого вида рассады является отсутствие необходимости пикировки, что особенно актуально для нежных растений», — обращает внимание руководитель по категорийному управлению отдела «Сад» в сети строительных гипермаркетов OBI Наталия Крюкова.

ВАЖНО! Но есть и недостатки: такие таблетки высыхают быстрее, чем обычная рассада, именно поэтому их нужно поливать чаще.

В чем выращивать рассаду?

Для того, чтобы выращивать рассаду в городской квартире не только эффективно, но и эстетично, эксперты рекомендуют следующие приспособления:

  • Стеллажи;

Можно использовать как самодельные, так и покупные.

  • Мини-парники;

Такой формат хорошо подойдет тем, кто не планирует выращивать большое количество рассады или у кого мало места в квартире. Некоторые парники могут быть с ячейками, что позволяет не приобретать кассеты. Также продаются лотки сразу с торфяными вкладышами или таблетками.

  • Стеклянные террариумы;

Можно создать небольшие замкнутые экосистемы, используя стеклянные контейнеры разных форм и размеров, наполнить их разнообразными растениями, камнями, мхом и декоративными элементами. Такие террариумы добавят в интерьер природную красоту и свежесть, говорит руководитель отдела маркетинговых коммуникаций компании Estima, дизайнер Елизавета Родионова.

  • Самодельные мозаичные горшки;

Можно приобрести хорошие керамические горшки и превратить их в уникальный акцент в интерьере, отмечает Родионова. Идеальный вариант декора — остатки плитки после ремонта, из которых можно создать красочные мозаичные узоры на их поверхности.

  • Настенные системы для цветов

В них уже предусмотрены специальные горшки или контейнеры для размещения растений, которые крепятся к конструкции. Эти горшки могут быть выполнены из различных материалов, таких как керамика, металл или пластик, и могут быть разных форм и размеров в зависимости от дизайна, рассказывает Родионова.

Сколько стоит вырастить рассаду в домашних условиях?

Цены на все необходимое для этого, по словам Чабай, начинаются от:

  • 1 тысячи рублей за стеллажи и непрофессиональные фитолампы;от 150−200 рублей за качественные семена овощей и цветов (за упаковку 5 штук).
  • Торфяные таблетки можно купить по цене от 100 рублей, грунт для рассады (пакет 25 литров) — от 200 рублей.

Плюс не нужно забывать про затраты на электроэнергию, отмечает эксперт.

Ну, и конечно, необходимо постоянно, своевременно и, главное, правильно ухаживать за растениями, резюмирует Чабай.

ВАЖНО! Не каждый садовод сумеет правильно сориентироваться в случае появления какой-либо болезни растений, и при неправильных действиях существует риск потери всей рассады.

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