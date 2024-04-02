11:05 (мск), источник: Аргументы и факты

Как проверить водоснабжение в коттедже?

В частном доме вода может поступать либо централизованно, либо из скважины.

Источник: Reuters

Без отлаженной системы водоснабжения комфортная жизнь в своем доме невозможна. Вместе с экспертом в части строительства Денисом Главинским выясняем, что нужно проверить в системе.

Первый вопрос — это качество питьевой воды. В ситуации с центральным водоснабжением таких проблем, как правило, не возникает — ресурс контролируется регулярно надзорными органами. А вот если речь об автономной системе водоснабжения, то нелишним будет отправить воду на анализ в специализированную лабораторию. Там проверят, не несет ли жидкость биологической, радиологической или иной опасности и пригодна ли она для питья и приготовления пищи.

Второй момент — проверка самой системы водоснабжения внутри дома. Если есть протечки, их нужно заметить как можно раньше. Иначе спустя время придется бороться с сыростью, плесенью и другими последствиями подтоплений, включая переплату за утекающую воду.

«Трубы должны быть надежно зафиксированы, на них не должно быть подтеков, ржавчины, — говорит Главинский. — Бывает, что человек замечает протечки, когда в помещении появляется характерный запах сырости. Проверьте, везде ли трубы сухие, нет ли на них конденсата, а под ними — протечек. Иногда осмотру мешают короба, в которые “зашиты” водопроводные трубы. Но нужно все же найти способ как можно тщательнее осмотреть коммуникации: к ним должен быть свободный доступ на случай ремонта или эксплуатации».

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