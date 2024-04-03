Запахи каких растений поможет отпугнуть мышей?
Запах некоторых растений может отпугнуть грызунов на длительный срок.
Запах некоторых растений может отпугнуть грызунов на длительный срок.
Появление мышей в доме, квартире, на даче, в гараже и других помещениях доставляет много хлопот. У хозяев возникает желание избавится от грызунов самым быстрым способом, так как мыши разносят опасные болезни, оставляют дыры в стенах, грызут продукты и портят вещи.
Распространенным способом борьбы с грызунами являются мышеловки. С мышами также можно бороться разными запахами. Их отпугивают ароматы кориандра, лука и лаврового листа. Мыши также не любят запах ботвы картофеля, дурмана обыкновенного, болотного багульника, донника белого, череды трехраздельной и кинзы.
Для борьбы с мышами можно посадить возле дома несколько клумб с лавандой. Грызуны не выносят ее резкого запаха.
Кроме этого грызунов можно отпугивать также ярким ароматом масел и трав. Для этих целей подходят: мята, полынь, poмaшка, пижмa и дpyгиe дyшиcтыe тpaвы. Эфирными маслами можно пропитать куски ткани, а растения можно положить рядом с местами, где были замечены грызуны.
Некоторые растения могут не только отпугнуть, но и умертвить грызунов. Среди таких растений: