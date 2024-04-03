16:18 (мск), источник: Аргументы и факты

Запахи каких растений поможет отпугнуть мышей?

Запах некоторых растений может отпугнуть грызунов на длительный срок.

Источник: AP 2023

Появление мышей в доме, квартире, на даче, в гараже и других помещениях доставляет много хлопот. У хозяев возникает желание избавится от грызунов самым быстрым способом, так как мыши разносят опасные болезни, оставляют дыры в стенах, грызут продукты и портят вещи.

Распространенным способом борьбы с грызунами являются мышеловки. С мышами также можно бороться разными запахами. Их отпугивают ароматы кориандра, лука и лаврового листа. Мыши также не любят запах ботвы картофеля, дурмана обыкновенного, болотного багульника, донника белого, череды трехраздельной и кинзы.

Для борьбы с мышами можно посадить возле дома несколько клумб с лавандой. Грызуны не выносят ее резкого запаха.

Кроме этого грызунов можно отпугивать также ярким ароматом масел и трав. Для этих целей подходят: мята, полынь, poмaшка, пижмa и дpyгиe дyшиcтыe тpaвы. Эфирными маслами можно пропитать куски ткани, а растения можно положить рядом с местами, где были замечены грызуны.

Какие растения губительны для мышей?

Некоторые растения могут не только отпугнуть, но и умертвить грызунов. Среди таких растений:

  • Чернокорень или крысогон. Это многолетнее ядовитое растение, оно может не только отпугнуть мышей, но и при попадании в желудочно-кишечный тракт грызуна умертвить его.
  • Бузина. Корень этого растения выделяет синильную кислоту, которая ядовита для грызунов. Его можно измельчить и разложить в тех местах, где появляются грызуны.
  • Безвременник осенний. Все части этого растения очень ядовиты. В луковицах и семенах этого растения содержится колхицин, поражающий пищеварительную систему грызунов.

 Оно обиделось: шотландцев будут сажать за не то местоимение в адрес трансов
Чем вреден апельсиновый сок?
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»