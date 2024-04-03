18:40 (мск), источник: Вокруг Света

Сурок Фил стал отцом

В семье грызунов пополнение.

Источник: AP 2023

Знаменитый сурок Фил из Пенсильвании привлек внимание к своей персоне вне очереди. Обычно все взгляды к предсказателю погоды прикованы в начале февраля, но на дворе апрель, а сурок все равно стал главным ньюсмейкером штата. Все из-за того, что он оказался отцом двух очаровательных малышей.

О том, что в семье Фила и его жены Филлис, случилось пополнение, сообщил Клуб сурков Панксатони (того самого города, где живет новоявленный отец). Ни пола, ни имен новорожденных они не раскрывают, а просто призывают всех отпраздновать появление новых членов семьи.

Председатель общества любителей сурков Томас Данкель уже успел обсудить громкое событие с Филом (для этого у него есть специальная трость, которая помогает говорить на «сурковом» языке), и тот передал, что очень рад потомству.

Сейчас Фил и Филлис живут в помещениях с климат-контролем в местной библиотеке, но вскоре им понадобится расширение жилплощади, поэтому в клубе уже обеспокоены поиском более просторного жилья для своих любимцев.

Возникает справедливый вопрос — унаследовали ли дети Фила его способность предсказывать погоду? На этот счет в Пенсильвании ответ категоричен: нет, Фил такой один. Согласно легенде, этот сурок бессмертен. Ведь он пьет волшебный сок под названием «Эликсир жизни» (с женой, кстати, не делится). Учитывая, что ежегодный ритуал Дня сурка проводится с 1887 года, и уже тогда Фил был довольно взрослым парнем, не за горами его 150-летний юбилей.

Не исключаем, кстати, что именно будущее отцовство стало причиной того, что в этом году сурок Фил пообещал раннюю весну впервые за четыре года.

 Рыба с другой планеты: зачем доисторическому существу такая челюсть?
Посмотрите, какие «зерна» нашли на глубине 6,2 км в Тихом океане
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»