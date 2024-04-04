Как и когда надо снимать укрытие с подзимних посевов чеснока?
Эксперт объяснил, в каком случае неторопливость рискует стать фатальным опозданием.
Эксперт объяснил, в каком случае неторопливость рискует стать фатальным опозданием.
Снятие укрытия с чесночных гряд, предназначенных порадовать озимым овощем, многие дачники вполне справедливо соотносят с относительной холодостойкостью культуры. Но, как и во всяком деле, здесь с одной стороны не стоит слишком спешить, рискуя урожаем, но при этом и медлить нельзя, поскольку излишнее тепло способно навредить не меньше. Где же золотая середина? Разбираемся с экспертом.
Отвечает агроном Денис Терентьев:
— Собственно, для чего мы укрываем подзимние посадки чеснока? Целей несколько. Во-первых, конечно же защитить растения от морозов, особенно в период, когда снежный покров еще не достиг нужной толщины. Во-вторых, чтобы предупредить оледенение грунта во время зимних оттепелей. Ну и в-третьих, для поддержания оптимальной влажности почвы, к чему чеснок довольно чувствителен.
Но вот наступает момент, когда укрытие становится обузой. Как обычно, угадать его помогают не столько календарные даты, сколько конкретные погодные условия, складывающиеся на вашем конкретном участке. Час икс наступает тогда, когда ночная температура воздуха перестает падать ниже −5−6 ºС. Появившиеся к этому времени всходы уже достаточно закалены и способны переносить легкие заморозки без каких либо потерь и повреждений.
Среднестатистические сроки снятия укрытий с чесночных грядок по стране ориентировочно таковы. Южные регионы — начало апреля. Урал, Сибирь и Дальний Восток — с конца апреля по начало мая. Средняя полоса России, включая Подмосковье — середина апреля.
Маленький лайфхак: укрытие удобнее снимать в утренние часы — не придется месить сырую землю и пачкаться, поскольку верхний слой почвы еще не успел оттаять.