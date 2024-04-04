06:23 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Подключить дачу к электричеству в России теперь стало проще

Правительством Российской Федерации принято постановление, благодаря которому упрощается процедура заключение договоров энергоснабжения граждан, проживающих в садовых некоммерческих товариществах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», теперь человеку достаточно подать заявку в энергосбытовую организацию и в режиме «одного окна» получить услугу по подключению своего дома к сетям.

Источник: РИА "Новости"

По информации пресс-службы правительства страны, после получения заявки от гражданина на заключение договора, организация создаёт для него личный кабинет на своём сайте, в котором размещается проект документа, а также информация о допуске в эксплуатацию уже имеющегося у человека прибора учёта электроэнергии. При этом компания сама урегулирует все вопросы с поставщиком электроэнергии, а допуск счётчика произойдёт в течение 30 дней.

 — Принятые изменения позволят существенно упростить выход садоводов на прямой договор с энергосбытовой организацией, что повысит качество обслуживания и энергоснабжения граждан, — сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

Напомним, что на поддержку садоводов и огородников в Хабаровском крае в этом году выделили шесть миллионов рублей. Деньги предоставляются в виде субсидии некоммерческим товариществам. средства можно потратить на инженерное обеспечение территорий, присоединение к электросетям, линии которых проходят за пределами СНТ, водоснабжение и водоотведение, а также на пожарную безопасности.

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