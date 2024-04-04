Подключить дачу к электричеству в России теперь стало проще

По информации пресс-службы правительства страны, после получения заявки от гражданина на заключение договора, организация создаёт для него личный кабинет на своём сайте, в котором размещается проект документа, а также информация о допуске в эксплуатацию уже имеющегося у человека прибора учёта электроэнергии. При этом компания сама урегулирует все вопросы с поставщиком электроэнергии, а допуск счётчика произойдёт в течение 30 дней.
— Принятые изменения позволят существенно упростить выход садоводов на прямой договор с энергосбытовой организацией, что повысит качество обслуживания и энергоснабжения граждан, — сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.
Напомним, что на поддержку садоводов и огородников в Хабаровском крае в этом году выделили шесть миллионов рублей. Деньги предоставляются в виде субсидии некоммерческим товариществам. средства можно потратить на инженерное обеспечение территорий, присоединение к электросетям, линии которых проходят за пределами СНТ, водоснабжение и водоотведение, а также на пожарную безопасности.