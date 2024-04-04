Жарить мясо на природе. Что можно использовать, кроме мангала

Но мангал — далеко не единственный вариант, который можно приобрести для жарки мяса на даче. Существуют различные грили, жаровни, коптильни, тандыры. Во всех них получатся интересные блюда для пикника. Некоторые можно перемещать с места на место, некоторые — даже вывозить в лес. Но большая часть грилей-мангалов для пикников устанавливается на площадке для пикников и не перемещается с места на место. Рассмотрим разные варианты.
Металлический гриль, с крышкой, куда вниз насыпаются угли или же кладут дрова. Сверху можно положить решетку. Или убрать решетку и выложить шампура. Крышкой можно накрыть продукты, под них насыпать опилки и коптить мясо.
Можно разжечь костер и поставить на решетку вок или казан. Так что подобный гриль — многофункциональное устройство. Угольные грили бывают совершенно разных конструкций: некоторые устанавливаются стационарно, требуют для себя ровной площадки. Есть грили, снабженные колесами, их можно перемещать по саду.
Дровяные грили могут быть разных форм: круглые, овальные, продолговатые. Есть грили с «крыльями», куда удобно класть инструменты, ставить для подогрева готовые блюда. У них могут быть разные размеры.
Достаточно бюджетные модели, которые можно передвигать на колесах — чаще всего не слишком велики. Это нужно учитывать: возможно, мясо на большую компанию придется жарить в несколько приемов.
Если вы будете жарить стейки, большие куски мяса, нельзя их укладывать вплотную друг к другу, поэтому на решетку может влезть не так много мяса.
Зато за счет крышки приготовление мяса можно немного ускорить.
У него примерно то же строение, что и у обычного дровяного гриля: чаша, куда закладываются угли, решетка, крышка. Но чаша и крышка сделаны из толстой керамики, они дольше нагреваются, но и дольше держат тепло. Поэтому керамический гриль можно использовать как настоящую печь. В нем может поддерживаться одна температура достаточно долго. Поэтому в нем можно не только жарить мясо и шашлыки, но и томить каши, делать запеченное мясо. Если закрыть верх гриля, то получится настоящая печь, в ней вкус мяса будет другим, не таким, как на открытых углях. Можно сказать, что керамический гриль — нечто среднее между обычным грилем и тандыром.
Керамический гриль будет дольше держать тепло, чем обычный металлический, на одних углях можно поджарить не одну партию шашлыков, а несколько. Или положить в гриль сначала мясо, потом овощи, потом рыбу.
Надо учитывать, что при закрытой крышке вкус продуктов будет отличаться от того, что вы получите на обычном мангале.
Газовый гриль работает примерно так же, как угольный. Только нагрев — за счет газа. У него не будет аромата дымка, но зато он очень мобилен и еще его можно использовать на веранде. На газовом гриле можно жарить стейки, делать барбекю, можно поджарить и шашлыки.
Отличное решение для любителей приглашать много гостей на дачу и устраивать большие вечеринки. В центре устройства — жаровня, где располагаются угли или дрова. Над ними — решетка. В некоторых конструкциях жаровня просто вмонтирована в центр стола. В некоторых — вокруг жаровни есть также металлические пластины, которые нагреваются. И на них можно жарить разнообразные продукты, не требующие сильного и долгого нагрева: креветок, рыбу, овощи. А в центре — шашлыки. За таким столом нужно проводить пикники, не очень удобно, если все гости за ним не поместятся. Кроме того, этот стол после пикника нужно отмыть. Хотя с развитием чистящих средств эта проблема решаема.
Большой керамический горшок, по форме напоминающий вазу, с широким телом и сужающимся горлом. Принцип действия тандыра совсем не похож на грили и коптильни: дрова или угли закладываются внутрь и тандыр очень хорошо разогревается. И все блюда готовятся только после того, как тандыр хорошо нагреется. Стенки тандыра толстые, они долго хранят тепло, и продукты внутри готовятся, как в печке.
Мясо, овощи, выпечка — все готовится от жара стенок тандыра, который сохраняется достаточно долго, если этот тандыр большой и стенки его толсты. Тогда в нем можно готовить несколько блюд подряд. Если же тандыр небольшого размера, то он не будет держать тепло очень долго.
В тандыре можно приготовить жареное мясо, оно будет по вкусу отличаться от привычных нам шашлыков, так как будет скорее запеченным, а не жаренным на углях. Также будет запеченной рыба.
В тандыр можно установить решетки, на которых приготовятся куски мяса, рыбы, овощей. В тандыр можно подвесить мясо на шампурах, можно установить чугунную сковороду, чтобы запекать картофель. В тандыр можно поставить небольшой казан с пловом, можно печь лепешки и самсу на специальных камнях, можно делать лаваш.
Все блюда получаются запеченными, с очень легким дымным ароматом. Главное выбрать тандыр с достаточно толстыми стенками и широким горлом, чтобы в нем было удобно готовить и блюда получались качественными.