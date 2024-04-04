06:22 (мск), источник: ТАСС

В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов тепла

МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Облачно, местами небольшие осадки и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Источник: Агентство «Москва»

Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 5 — плюс 7 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до минус 2 градусов.

Ветер северо-западный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 4 до плюс 9 градусов, в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.

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