В Москве ожидаются облачная погода и до 7 градусов тепла
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Облачно, местами небольшие осадки и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
МОСКВА, 4 апреля. /ТАСС/. Облачно, местами небольшие осадки и до 7 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Днем температура воздуха в столице будет колебаться в пределах плюс 5 — плюс 7 градусов тепла. В ночь на пятницу температура может опуститься до минус 2 градусов.
Ветер северо-западный, 6−11 м/c. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.
В Подмосковье в четверг температура будет колебаться от плюс 4 до плюс 9 градусов, в ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки минус 5 градусов.