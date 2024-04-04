Как быстро разогреть почву в теплице под рассаду?
Эксперт раскрыл секреты решения нестандартной задачи.
Эксперт раскрыл секреты решения нестандартной задачи.
В горячую пору — а она вот-вот настанет — перевозки и пересадки на постоянное место жительства уже вполне кондиционной рассады, многие дачники сталкиваются с небольшой, но фатальной проблемой: почва в теплице (подразумевается самый массовый их сегмент — неотапливаемые) еще не успела прогреться до должной температуры. То есть посадка в такую почву может свести на нет все труды по выращиванию в считанные дни. Проблема решаема, но вот как именно?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Задача не так уж проста на самом деле. Ведь почву надо прогреть до оптимальной температуры (+6−8 ºС) на глубине не менее 10, а еще лучше — 15 сантиметров, чтоб уж совсем застраховаться от всех возможных неприятностей.
Большинство дачников пытаются это сделать минимумом усилий — просто хорошенько пролив гряды горячей водой. Да, эффект будет, но, увы, окажется он очень скоротечным. Через несколько часов температура почвы вернется к исходной точке, да и должной глубины прогрева вы таким образом не достигните.
Кто-то сочетает прогревающий пролив с последующим укрытием гряд пленкой — прозрачной или черной. После чего успокаиваются и считают миссию выполненной. Но, к сожалению, это совсем не так: повышение температуры почвы произойдет, однако продлится все немногим дольше, чем в первом случае.
Нужно долгоиграющее средство. И таковым является навоз. Причем лучше — конский, но сойдет и любой другой, только не свежий, а перепревший. В междурядья насыпьте слой мульчи (соломы, но оптимальнее — мелкой щепы), На него надо уложить слой навоза и присыпать его сверху компостом, И вот эти «обогреватели» уже можно с реальной пользой пролить горячей водой — просто, чтобы запустить нужную нам реакцию. Через пару дней искомый эффект будет достигнут. Если вы не вносили органику в тепличные гряды по осени, то расположенное в междурядьях биотопливо можно перемешать с почвой. Если вносили, то во избежание избытка азота и ожогов корней рассады уберите смесь на компостную кучу — после пригодится для подкормок.