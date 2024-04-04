16:57 (мск), источник: Аргументы и факты

Что такое пыльцевая буря?

Аллерголог предупредил, что в начале апреля аллергикам нужно особенно следить за здоровьем.
Источник: manfredrichter / СС0

Пыльцевая буря — это явление, которое происходит в результате массового распространения пыльцы растений в воздухе. Во время такой бури огромные облака пыльцы перемещаются на значительные расстояния, вызывая негативный отклик у аллергиков. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik рассказал о причинах образования пыльцевых бурь, а также о том, какие регионы они накроют в апреле 2024 года. Обзор разъяснений врача — в справке aif.ru.

При каких условиях возникает пыльцевая буря?

Болибок назвал два основных условия: активное цветение деревьев и теплая, сухая и ветреная погода. Зима 2024 была снежной, поэтому почва насыщена влагой — это гарантия пышного цветения растений. Ветер — главная составляющая пыльцевой бури. Именно благодаря ему пыльца поднимается очень высоко и может преодолевать большие расстояния — сотни и тысячи километров.

При какой погоде пыльцевая буря исключена?

При дождливой. Если весна 2024 будет щедра на дожди, то всю пыльцу просто вымоет, и она не полетит по регионам России.

Какие растения зацветут в начале апреля?

Откроет «марафон» выброса пыльцы ольха, затем орешник и через несколько недель — береза.

В каких регионах будет пыльцевая буря в апреле 2024 года?

Аллерголог назвал три локации, которые накроет пыльцевая буря: Москва, Западная и Центральная Россия, в частности, Смоленск, Курск, Воронеж, Липецк, Тула, Рязань, Калуга и Брянск.

Как отследить движение пыльцы?

Аллергики могут держать под контролем ситуацию с помощью пыльцевых карт. Специалисты составляют карты, на которых указывается концентрация пыльцы различных растений в разных регионах. Это помогает прогнозировать пиковые периоды пыльцевых бурь и предупреждать людей, страдающих от аллергии. Найти такие карты можно на метеорологических сайтах или в приложениях о погоде для смартфонов.

Как аллергикам пережить пыльцевую бурю?

Болибок рекомендовал защищать слизистые от попадания пыльцы. Глаза можно защитить с помощью темных очков или других, которые плотно прилегают к глазам. Это поможет снизить контакт пыльцы с глазами и пресечь раздражение. Также необходимо носить маски — можно использовать как специальные: медицинские или строительные, так и импровизированные: марлевые повязки и даже шарфы. Главное, чтобы маска была плотно прилегающей к лицу, чтобы минимизировать проникновение пыльцы через щели.

Источники:

https://radiosputnik.ru/

https://tass.ru/

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