Как быстро привести газон в загородном доме в приличный вид?
Эксперт рассказал о трех неизбежных этапах восстановления.
Эксперт рассказал о трех неизбежных этапах восстановления.
В самом начале сезона, сразу после схода снега, газон чаще всего реально представляет из себя весьма плачевное зрелище. Это нечто буро-желтое с налетом отдаленно напоминающим плесень, пожухлое и унылое. Реанимировать его и быстренько привести в кондицию не то чтобы уж очень сложно, однако надо соблюдать определенные правила. Какие?
Отвечает ландшафтный дизайнер Ольга Воронова:
— Зима вполне могла нанести определенный урон лужайкам, особенно если осенью вы не предприняли некоторых мер, хотя бы не провели элементарную финальную стрижку перед наступлением постоянных холодов. Это, разумеется, не повод отчаиваться, но в будущем регламент по отправке газона на зимовку лучше все-таки соблюдать. Впрочем, вернемся к восстановлению.
Первым делом необходимо обработать газон обычными веерными граблями, тщательно убрав пожухлую траву и слегка взрыхлив почву под травой перезимовавшей. Лучше делать это в два приема, сначала использовав грабли с пролетом между пластинами пореже, а затем более частыми.
После такой зачистки вы сразу увидите два объекта вашего дальнейшего внимания, Это — места скопления нескольких или единичные сорняки, а равно проплешины.
Первым делом займемся ликвидацией сорняков. Скорее всего это будут одуванчики и мать-и-мачеха, но вполне возможны и вкрапления вездесущих осота и мокрицы. Удаляем все механически, не оставляя ни листочка, ни кусочков стеблей и корней.
Ликвидировав сорняки — надеюсь, их у вас окажется не так много, — принимаемся за проплешины. Почву тщательно перекапываем, удобряем комплексным удобрением и высеваем семена травосмесей для восполнения потерь. То же самое — на местах, прополотых от сорняков, если площадь их оказалась обширной и в итоге образовалось рукотворное пятно.
Еще один стандартный послезимний недостаток — трава вроде бы живая, но вовсе не зеленая, а пожелтевшая. Граблями не удаляется, сидит крепко. Оставьте ее пока в покое — не исключено, что она позже отойдет и приобретет естественный цвет. Удалять ее и пересевать надо только убедившись окончательно в ее гибели.