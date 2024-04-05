Испытание огородом. Подолог рассказала, как подготовить руки и ноги к даче

Дачный сезон длится в России довольно долго — начинается он, когда еще не до конца сошел снег и продолжается до осени. Все это время активно задействованы в работе руки и даже ноги. Однако максимум, что делают дачники — покупают перчатки. На самом же деле, отмечают специалисты, очень важно защищать руки и ноги с самого начала сезона. Иначе потом есть риск долго лечить ногти и пальцы. Что именно надо учитывать во время дачного сезона, а особенно в самом его начале, aif.ru рассказала подолог Елена Лапатина.
Работы на даче в начале сезона традиционно много — надо подготовить рассаду, сами грядки, убрать домики, перетряхнуть белье и посуду, которые пылятся там с осени. Этот период характеризуется активной работой как с землей, так и различными видами химии, в частности бытовой.
Обязательным условием того, что вы сохраните свое не только внутреннее, но и внешнее здоровье, является использование защитных средств — убираться в доме надо в перчатках и с маской на лице, чтобы не вдыхать пыль (важно учитывать, что в пыли дачных домов могут содержаться экскременты грызунов, которые чреваты геморрагической лихорадкой — тяжелым инфекционным заболеванием), также необходимо защитить руки от избыточного действия воды и средств, так как они попросту пересушат кожу, приведут к шелушению и зуду, а также покраснениям, могут стать причиной инфекционных и воспалительных заболеваний, если на коже, например, были ранки.
Важно не забывать про перчатки и при работах на огороде. Причем желательно для всех таких манипуляций — что в доме, что в огороде — использовать двойную защиту — сначала надевайте хлопчатобумажные перчатки, а сверху резиновые.
После того как закончите работать, следует тщательно вымыть руки, даже если на них не видны глазу какие-то загрязнения. Если же руки оказались в земле, ее обязательно надо убрать с кожи. Ведь земля сильно сушит кожу, становится причиной образования мелких трещинок. На этом фоне растут риски панарицея и попадания микробов, причем все из той же земли.
Если руки загрязнились, надо устранить грязь и из-под ногтей. Но использовать для этого палочки или острые края пилочки не стоит — есть риск пораниться, и занести под ногти больше инфекции, а там и до грибка недалеко. Его, кстати, придется лечить долго и сложно. Поэтому грязь из-под ногтей аккуратно устраняем только щеточкой.
Поможет хорошо очистить кожу и продезинцифировать ее солевая ванночка. Потом обязательно надо увлажнить и напитать кожу — для этого подойдет любой любимый крем для рук: жирный питательный, легкий увлажняющий, а можно и сочетать их, нанося по очереди. Можно дополнительно нанести масло для кутикулы — буквально по капельке и аккуратно втереть его в кожу. Это позволит рукам выглядеть очень ухоженно. А главное — сохранит их здоровье.
Очень аккуратно надо относиться к искусственному покрытию на ногтях. Во время дачного сезона, как никогда важно вовремя ходить в салон и менять его или снять. Перенашивать не стоит, так как покрытие может начать отслаиваться, под него будет забиваться грязь, создастся идеальная среда для бактерий и грибков. А от частого пребывания рук в воде начинается отпотевание материала от ногтя — и самое безобидное в этом, что будет дискомфорт. Однако последствия могут быть и более серьезными.
О ногах тоже стоит побеспокоиться. Не стоит ходить во время различных работ босиком — лучше использовать носки и закрытую обувь. Кожа и ногти на ногах ничуть не меньше, чем на руках подвержены риску инфицирования. Рекомендации по уходу и очищению для ног те же, что и для рук. Также не надо забывать использовать кремы и солевые ванночки. Это позволит не оставить все здоровье на даче.
И, конечно же, отличным решением станет запастись антисептиками — они позволят предупредить заражение различными микробами и вирусами — наносить их просто, и они дадут возможность поддерживать порядок и дождаться возможности помыть руки и ноги с мылом.