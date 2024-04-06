Вильфанд пообещал майскую погоду в большинстве регионов

«Если усреднить температуру за выходные дни и за первую половину следующей недели, то в Центральной России температура на 4−6 градусов выше нормы… Начиная с понедельника температура будет майская», — сказал Вильфанд.
По его словам, в эти дни в Ростовской, Астраханской областях, Приволжском федеральном округе температура будет на 2−4 градуса выше нормы. В Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Иркутской областях, Алтайском крае, на юге Красноярского края, в Хакасии, Хабаровском, Приморском краях и Сахалинской области прогнозируется температура на 4−5 градусов выше нормы.
Иная ситуация на севере страны — в Мурманской, Архангельской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Якутии температура будет ниже нормы, сообщил синоптик.