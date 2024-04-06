16:44 (мск), источник: Московский комсомолец

Время приводить дачу в порядок: инструкция для дачников от депутата Гаврилова

Председатель комитета ГД РФ по земельным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, как после зимы привести в порядок дачный участок и землю рядом с ним.

Источник: РИА "Новости"

Как только начинает припекать солнышко, из-под снега появляется мусор — крупные ветки, гнилая листва, сухие кустарники и пр., напомнил парламентарий весенние дачные «приметы». Следовательно, дачники после долгого зимнего простоя должны озаботиться, как дом, огород и хозяйственные постройки надо привести в надлежащий вид.

Порядок этого парламентарий обозначил: сначала нужно провести генеральную уборку территории — из теплиц и клумб убрать сухостой, граблями очистить газон от мусора и листьев.

Вместе с уборкой важно провести обрезку отломанных или замерзших веток с плодовых деревьев и кустов. Собранный мусор лучше всё-таки вывезти, чем жечь на участке, рекомендует Гаврилов.

Далее, предварительно перекопав почву, следует провести ее «подкормку» с помощью универсальных удобрений для плодовых кустов и цветов.

Если круглосуточно держится плюсовая температура, то «можно снимать ткань с кустарников, расчехлить розы после зимней спячки» — еще один практический совет от депутата.

Следует провести проверку коммуникаций — труб и шлангов.

Следующий пункт — осмотреть крышу, которая могла прогнуться под снегом. Далее «починить водостоки, подлатать фундамент, подремонтировать водостойкой затиркой дорожку из плиток».

Также «обязательно откройте окна и двери в солнечный день». Вот и все.

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