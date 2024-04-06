18:47 (мск), источник: ТАСС

У берегов Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,2

ГОНКОНГ, 6 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Тайваня. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: Reuters

По его данным, эпицентр располагался в 16 км к северу от города Хуалянь. Очаг залегал на глубине 29 км. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

3 апреля на Тайване произошло самое сильное за 25 лет землетрясение. Подземные толчки магнитудой 7,2, зафиксированные в уезде Хуалянь, ощущались на всей территории острова. По данным сейсмологов, эпицентр находился у восточного побережья острова в 25 км к юго-востоку от города Хуалянь, очаг залегал на глубине 15,5 км. Землетрясение отчетливо ощущалось в провинциях Фуцзянь и Цзянси на востоке Китая.

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