Как правильно хранить картофель накануне высадки?
Эксперт осветил важные моменты переходного периода.
Эксперт осветил важные моменты переходного периода.
Семенной картофель на сегодня уже должен пройти одну стадию подготовки — так называемую соланизацию, то есть повышение уровня соланина в клубне, что позволяет укрепить его устойчивость к целому спектру заболеваний. Далее следует тонкий момент: сажать клубни надо с небольшим количеством проростков, причем коротких и крепких, и вот здесь дачников подстерегают некоторые трудности. Как их преодолеть?
Отвечает агроном Василий Яковлев:
— Тут главное не дать семенным клубням прорасти до срока, поскольку слишком длинные, хилые и бледные ростки — не совсем кондиция. Да, по большому счету сажать можно и такие, однако последствия такой посадки могут быть далеко не радужными, особенно если сложатся не самые хорошие погодные условия — пасмурные и дождливые. Поэтому сейчас семенные клубни требуют особого внимания.
Предотвратить преждевременное появление ростков не так уж и сложно. Клубни надо разместить в темном помещении, где температура не превышает +10 ºС. Этого вполне достаточно, чтобы «глазки» пока находились в состоянии покоя. Однако при этом не следует и понижать температуру в помещении — заметно возрастает риск того, что клубни попросту «проспят» нужный момент.
А вот за 10−14 дней до непосредственно посадки семенные клубни следует перенести в помещение уже с другими условиями — воздух там должен быть прогрет до +14+15 ºС. Повышение температуры станет сигналом к пробуждению, и нужный нам процесс пойдет, причем в правильном направлении. За указанный срок ростки не вытянутся и, соответственно, не извлекут из клубня критического количества полезных веществ.
Если же все-таки вы увидите слишком быстрый рост и вытягивание ростков — явление, кстати при соблюдении указанного режима не будет массовым — то такие клубни надо подвергнуть спасительном стрессу, например, переложив их на 2−3 дня (но не более) в холодильник. Это позволит затормозить чрезмерное вытягивание и сохранить приемлемые параметры клубня ко дню посадки.