Вильфанд заявил о весеннем половодье в 39 регионах России
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 субъектах РФ, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Весеннее половодье и вызванные им подтопления наблюдаются в 39 субъектах РФ, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В 39 субъектах России подтапливаются дороги, низководные мосты и строения», — сказал он.
Ранее метеоролог отмечал, что уровень воды на малых и средних реках в центре европейской части России достигает опасных отметок, а во многих регионах страны они уже превышены.
Вильфанд также рассказал, что согласно прогнозу, в Московской области паводковая ситуация с середины недели начнет улучшаться, «потому что дождей все-таки не прогнозируется, а снег уже постепенно сходит, пик уже пройден».