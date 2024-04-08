05:31 (мск), источник: ТАСС

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге префектуры Миядзаки на юго-западном острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

Источник: Reuters

Специалисты через систему экстренного оповещения распространили предупреждение о возможности сильных колебаний после землетрясения.

Эпицентр стихии находился на побережье Миядзаки. Очаг залегал на глубине 40 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

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