У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2
ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге префектуры Миядзаки на юго-западном острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
ТОКИО, 8 апреля. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на юге префектуры Миядзаки на юго-западном острове Кюсю. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.
Специалисты через систему экстренного оповещения распространили предупреждение о возможности сильных колебаний после землетрясения.
Эпицентр стихии находился на побережье Миядзаки. Очаг залегал на глубине 40 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.