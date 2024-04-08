В Антарктике наблюдается рекордный скачок температуры
Это явление взволновало ученых.
Это явление взволновало ученых.
В марте 2022 года ученые исследовательской станции Конкордия на восточно-Антарктическом плато зафиксировали самый большой скачок температуры, когда-либо измеренный метеорологическим центром на Земле. Согласно их приборам, в регионе в тот день температура поднялась на 38,5°C выше среднего сезонного значения.
Полярные ветры, которые ранее почти не проникали в атмосферу над Антарктидой, теперь несут все больше теплого и влажного воздуха из более низких широт, включая Австралию, вглубь континента. Ученые говорят, что именно из-за них на Конкордию и обрушилась аномальная жара. Однако пока не ясно, почему именно эти течения сейчас способны так глубоко проникать в воздушное пространство континента.
Оказалось, что повышение температуры в Антарктике — не единичное событие. За последние два года количество сообщений о тревожных метеорологических явлениях увеличилось в несколько раз. Ледники, граничащие с западно-антарктическим ледяным щитом, теряют массу в океане все быстрее, в то время как уровень морского льда, который плавает в океанах вокруг Антарктиды, резко упал, оставаясь стабильным более века.
Ученые из Университета Тасмании изучили недавние изменения в покрытии морского льда в Антарктиде и сделали вывод, что климат континента резко изменился. В долгосрочной перспективе это может нанести ущерб как местным экосистемам, так и глобальной климатической системы. Об этом пишет The Guardian.
По словам ученых покрытие морского льда немного увеличилось в конце XX — начале XXI века. Но в середине прошлого десятилетия он начал стремительно таять.
Основная проблема континента заключается в том, что глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива, повышает температуру океанов, воды которых теряют морской лед. Из-за этого солнечному излучению больше не от чего отражаться, оно поглощается морями, еще больше нагревая их.
Если весь лед в Антарктике растает, уровень моря по всему миру повысится более чем на 60 метров. Вследствие этого острова и прибрежные зоны, на территориях которых проживает большая часть населения мира, будут затоплены.
По словам ученых, подобный апокалипсис в ближайшее время не грозит Земле, однако существует реальная опасность того, что в следующие десятилетия произойдет значительное повышение уровня моря. Дело в том, что площадь морского льда продолжает сокращаться. Специалисты считают, что из-за этого уровень моря поднимется на 0,3−11 метров к концу столетия.
Может пострадать и пищевая цепочка организмов. Важным примером являются водоросли, которые растут под морским льдом в западной Антарктиде и вокруг него. Они начинают исчезать, что имеет очень серьезные последствия.
Водоросли поедает криль — крошечные морские ракообразные, которые являются одними из самых распространенных животных на Земле и служат пищей для хищников, включая рыб, пингвинов, тюленей и китов.
Также криль играет ключевую роль в ограничении глобального потепления. Так, водоросли поглощают углекислый газ, ракообразные затем поедают их и выделяют, а фекалии опускаются на морское дно и остаются там.
Снижение уровня водорослей и криля означает, что меньше углерода из атмосферы оседает на дне океана и вместо этого остается вблизи поверхности моря, откуда оно возвращается в атмосферу.
Кризис, с которым сталкивается континент, имеет широкомасштабные последствия. Более 40 стран подписали экологический протокол к Договору об Антарктике, который, как предполагается, защитит его от множества различных угроз, в том числе деградации среды обитания.
Ранее ученые рассказали о влиянии таяния полярных льдов на вращение Земли.
Анна Морозова