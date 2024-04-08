Грибы пошли. Строчки и сморчки вылезли на месяц раньше обычного

Любители тихой охоты уже вовсю делятся в соцсетях фотографиями своей добычи. В Подмосковье наиболее активно грибы пошли в Волоколамском, Раменском, Серпуховском, Домодедовском, Богородском городских округах, а также на юго-западе Новой Москвы и в столичных лесопарках.
«Все берега реки Большая Сестра под Волоколамском усыпаны грибами», — сообщают местные жители.
Пока что активно лезут саркосцифы и строчки, а самые ценные весенние грибы — сморчки, находят очень редко и очень маленькими. Но все равно для начала апреля — это феномен, ведь обычно первые весенние грибы появляются в конце апреля и начале мая.
«Это аномальный год, — соглашается Вишневский. — По статистике такое раннее начало грибного сезона отмечается раз в десятилетие. Однако в последнее время теплая погода устанавливается все раньше и раньше, сказывается глобальное потепление».
По словам миколога, весенние грибы активно пошли в южных регионах России, например, в Калининградской и Белгородской областях. В средней полосе пока что они только начинают вылезать.
«Я советую идти на тихую охоту все-таки в следующие выходные, — рекомендует Вишневский. — Сейчас пока грибы маленькие, нужно, чтобы они набрали массу».
Однако, как говорит миколог, по лесопаркам Москвы, таким, как Лосиный остров или Битцевский лес, имеет смысл прогуляться уже сейчас. Потому что грибы в сердце столицы появляются гораздо раньше, чем за городом.
«Самые ценные грибы — сморчки и гигантские строчки, растут в лиственных и смешанных лесах, — говорит Вишневский. — Главное, чтобы в них были березы и много света. А вот обычные строчки предпочитают, наоборот, густые, затененные леса».
Сморчки и гигантские строчки не нужно отваривать перед приготовлением, они хороши как в жареном, так и в маринованном виде. Прекрасны из них супы и жульены. А вот обыкновенные строчки сначала нужно сварить, а воду слить, в этих грибах содержаться токсины.
Саркосцифы из-за ярко-красной расцветки и необычной формы многие вообще не считают за еду. Однако это очень вкусные грибы, они одни из самых ценных в азиатской кухне.