10:38 (мск), источник: Аргументы и факты

Надо ли платить за общий водопровод СНТ при наличии своего колодца?

Эксперт разъяснил нюансы денонсации договоров.

Источник: РИА "Новости"

Наличие на участке своего колодца или скважины зачастую делает бессмысленным пользование общетоварищеским централизованным водопроводом, тем более зачастую работающим только строго в сезон. Однако так просто отказаться от него не получится, необходимо соблюсти ряд формальностей. О каких именно формальностях идет речь?

Отвечает юрист Сергей Коломийцев:

— Согласно действующему законодательству, в частности закону № 217-ФЗ, если по вашему участку проложен действующим водопровод СНТ, то уплачивать связанные с ним взносы член СНТ обязан, даже если он им в реале и не пользуется, а потребляет воду из собственного источника. Просто потому, что обязан нести расходы на общее имущество, каковым водопровод и является, как трактует этот вопрос статья 5 закона № 217-ФЗ. Причем согласно ей же платят и члены СНТ, и индивидуалы.

Поэтому, чтобы избавиться от этих расходов, дачник должен подать в правление СНТ заявление об отказе пользоваться водопроводом и просьбой о демонтаже той части водопровода, пролегающей по его участку, со всеми ответвлениями и кранами.

Правление СНТ обязано рассмотреть заявление и принять соответствующие меры, в том числе расторгнуть с гражданином коллективный договор, согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом дачник, отказывающийся от водопровода, обязан будет возместить все расходы, связанные с демонтажом и последующим для изменения конфигурации водопровода ремонтом.

По завершении работ дачнику правлением СНТ должен быть вручен акт, фиксирующий прекращение централизованного водоснабжения его участка.

 Самые неверные знаки зодиака у мужчин
«Ещё рассыплется, старая кляча». Народ обсуждает «юбилейный тур» Пугачевой
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»