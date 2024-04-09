Надо ли платить за общий водопровод СНТ при наличии своего колодца?
Эксперт разъяснил нюансы денонсации договоров.
Эксперт разъяснил нюансы денонсации договоров.
Наличие на участке своего колодца или скважины зачастую делает бессмысленным пользование общетоварищеским централизованным водопроводом, тем более зачастую работающим только строго в сезон. Однако так просто отказаться от него не получится, необходимо соблюсти ряд формальностей. О каких именно формальностях идет речь?
Отвечает юрист Сергей Коломийцев:
— Согласно действующему законодательству, в частности закону № 217-ФЗ, если по вашему участку проложен действующим водопровод СНТ, то уплачивать связанные с ним взносы член СНТ обязан, даже если он им в реале и не пользуется, а потребляет воду из собственного источника. Просто потому, что обязан нести расходы на общее имущество, каковым водопровод и является, как трактует этот вопрос статья 5 закона № 217-ФЗ. Причем согласно ей же платят и члены СНТ, и индивидуалы.
Поэтому, чтобы избавиться от этих расходов, дачник должен подать в правление СНТ заявление об отказе пользоваться водопроводом и просьбой о демонтаже той части водопровода, пролегающей по его участку, со всеми ответвлениями и кранами.
Правление СНТ обязано рассмотреть заявление и принять соответствующие меры, в том числе расторгнуть с гражданином коллективный договор, согласно статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом дачник, отказывающийся от водопровода, обязан будет возместить все расходы, связанные с демонтажом и последующим для изменения конфигурации водопровода ремонтом.
По завершении работ дачнику правлением СНТ должен быть вручен акт, фиксирующий прекращение централизованного водоснабжения его участка.