Почему так душно перед грозой?
Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Аif.ru отвечает на популярные вопросы читателей.
Еще в старину говорили: если с утра на улице затишье, жарко и душно — быть грозе. И как только небо затягивают грозовые облака, насыщенные влажным воздухом, то на землю приходит долгожданная прохлада. Почему в преддверии грозы бывает так душно — объяснил руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов.
По словам синоптика, все дело в том, что уровень влажности воздуха существенно влияет на теплообмен человека и окружающей среды.
«Дело в том, что летом значительная часть теплопотерь идет за счет испарения влаги тела. Понятно, что оно будет идти более активно, если окружающий воздух сухой. Поэтому жаркую погоду при невысокой влажности воздуха переносить гораздо проще, даже если нет ветра», — рассказал в интервью «КП» Смирнов.
В преддверии грозы снижается атмосферное давление, а уровень влажности воздуха становится почти 100%. В этот период нашим легким не хватает воздуха, поэтому затрудняется испарение влаги тела, необходимого для охлаждения организма. В итоге нам одновременно и жарко, и душно.
«Более же влажный воздух препятствует испарению. Поэтому-то когда мы выходим на улицу в жаркий летний день перед грозой и ветра особого нет, то возникает ощущение духоты. Летом случаются такие ситуации, когда тяжело переносится даже температура в +25», — отметил эксперт.
Помимо народных примет, распознать на небе грозовую тучу не составит труда, хотя на начальном этапе она может выглядеть вполне мирно. Сперва на открытом участке формируется облако, внешне напоминающее цветную капусту, которое растет вверх и постепенно становится все больше и больше. Затем на стадии зрелости, в верхней части облака, которая упирается в один из слоев атмосферы, образуется так называемая наковальня, и облако начинает расползаться вширь. Потом оно темнеет, насыщается влагой, поднимается ветер, гремит гром, сверкают молнии, идет дождь, а иногда и град.