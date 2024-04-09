Как гроза влияет на гипертоников?
Врачи рассказали о том, чем опасна для гипертоников гроза.
Врачи рассказали о том, чем опасна для гипертоников гроза.
Грозы могут вызвать скачки артериального давления. При этом ухудшение самочувствия возможно как у гипотоников, так и гипертоников (люди, страдающие пониженным или повышенным давлением, соответственно).
«Перепады погоды всегда отражаются на гипотониках и на гипертониках. Давление скачет, этим гроза и опасна, происходит сужение сосудов и их расширение», — заявила Лайфу врач-терапевт Людмила Лапа.
У гипотоников в грозу артериальное давление, как правило, еще больше понижается, а вот у гипертоников реакция может быть непредсказуемой: давление может и упасть, и подскочить, рассказала «Комсомольской правде» кардиолог, врач высшей категории Тамара Огиева.
Также, по словам врача, может возникнуть состояние «нестандартной» гипертонии, когда разрыв между верхним и нижним показателями давления сильно снижается, например 130/110 или 150/120.
Огиева отметила, что особенно важно в период гроз следить за давлением пожилых людей, тех, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями, и гипертоников со стажем. Нужно иметь при себе тонометр и действовать в зависимости от его показателей, заранее посоветовавшись с кардиологом.
Как ранее рассказал aif.ru врач-невропатолог Сергей Николаев, перепады артериального давления во время грозы — это нормальная реакция организма на изменение погодных условий.
«За окном атмосферное давление скачет, меняется оно и внутри нашей кровеносной системы. По идее, с понижением атмосферного давления наши сосуды должны расширяться, а давление чуть-чуть опускаться, чтобы как-то соответствовать погоде за окном. Но так как все люди разные, различного возраста и со своими “букетами” болезней, у кого-то из них может возникнуть обратная реакция, и сосуды будут не расширяться, а наоборот, начнут сужаться», — пояснил врач.
По словам Николаева, наиболее сильные головные боли, шум в ушах и усталость во время грозы чувствуют люди, страдающие сердечно-сосудистым заболеваниями.