Вильфанд прогнозирует аномальные холода в нескольких регионах России

«Холод прорывается на огромную часть территории страны. С 10 по 14 апреля в Северо-Западном федеральном округе, в Ненецком автономном округе и Республике Карелия прогнозируется температура на 7−12 градусов ниже нормы, она будет в диапазоне 22−29 градусов мороза», — сказал он.
По словам метеоролога, на севере Уральского федерального округа, в Ямало-Ненецком автономном округе температуры в эти дни будут на 7−16 градусов ниже нормы, примерно минус 25−32 градуса. В Ханты-Мансийском автономном округе отрицательная аномалия составит 7−14 градусов, минимальное значение температуры будет на уровне 17−24 градусов мороза, на Таймыре температура понизится до минус 31 градуса.
Вильфанд рассказал, что аномальный холод с 10 по 12 апреля прогнозируется и на юго-западе Сибирского федерального округа, в Томской и Иркутской областях температуры будут на 8−11 градусов ниже нормы, там похолодает до 22 и 21 градуса мороза соответственно.
С 12 апреля понижение температуры начнется и в Якутии, если в среду и четверг в Якутске дневные температуры еще положительные, а ночные — минус 8−10 градусов, то уже к воскресенью они понизятся до минус 16−20 градусов, днем — до минус 4−9 градусов, отметил метеоролог.