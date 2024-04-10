На Камчатке прогнозируют волны высотой до 9 м
В регионе объявили штормовое предупреждение.
В регионе объявили штормовое предупреждение.
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 10 апреля. /ТАСС/. Волны высотой до 9 м прогнозируются в акватории Тихого океана и Берингова моря на Камчатке, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.
«Утром 11 апреля в акваториях Тихого океана и Берингова моря в районе 11310 (Алеутский муниципальный округ) ожидается опасное волнение высотой 8−9 м. Днем 11 апреля явление распространится в подрайоны 11293 и 11294 (акватория Берингова моря). Явление сохранится до утра 12 апреля», — говорится в сообщении.
В период опасного явления повышена вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями и повреждениями на судах. В связи с этим руководителям судоходных компаний, чьи суда могут находиться в указанных районах, настоятельно рекомендуется принять меры повышенной предосторожности.
Тихоокеанский циклон подошел к берегам Камчатки в ночь на 10 апреля. Он принес в регион дождь и мокрый снег, порывистый ветер, в некоторые районы — град. По метеоусловиям из главного аэропорта Камчатки задержан вылет трех рейсов — двух в село Тиличики и одного в поселок Оссора.