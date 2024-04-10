Садовод Воронова дала советы, как избавиться от сорняков
Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о том, как правильно обрабатывать землю и избавляться от сорняков.
Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова рассказала о том, как правильно обрабатывать землю и избавляться от сорняков.
Она объяснила, что механизированная уборка сорняков, наоборот, способствует их размножению, так как рубит им корни. Специалист порекомендовала использовать обычную лопату и дополнительные препараты.
— Все-таки сейчас есть специальные препараты от сорняков, которые не вызывают их размножения — нет риска, что они поползут по всему участку. Есть препараты от травы на грядках, осотов и прочих дел. Они распадаются в течение двух недель. И когда мы начнем в мае сажать, от химии уже ничего не останется, — отметила Воронова в интервью Pravda.ru.
Садовод подчеркнула, что самый эффективный способ избавления от сорняков — убирать их вручную, тогда будет стопроцентный эффект.
Ольга Воронова посоветовала не оставлять ненужную траву, потому что если ее много, то всходы некоторых культур можно просто не увидеть, сорняки помешают росту и погубят их.
В свою очередь блогер Анна Макарова поделилась методом, как бороться с вредителями на дачном участке.