13:31 (мск), источник: Российская газета

Температура на Шпицбергене повышается втрое быстрее, чем в северном полушарии

Проанализировав данные об изменении температуры воздуха за последние 120 лет на территории полярного архипелага Шпицберген и прилегающих акваторий, ученые установили, что она повышается втрое быстрее, чем в среднем в северном полушарии.

Источник: Российская газета

Шпицберген расположен на границе России и Норвегии, это один из самых северных регионов Европы.

По словам заведующего лабораторией Арктического и антарктического научно‑исследовательского института (ААНИИ) Бориса Иванова, температура здесь растет примерно на 0,34 градуса за 10 лет. Кроме того, проведенные ранее совместные исследования российских и норвежских ученых показали, что на небольших островах к северу от Шпицбергена за последние 30 лет температура стала повышаться еще быстрее. Оценки, полученные для острова Карла XII, примерно в три раза выше, чем аналогичные данные на территории российского населенного пункта Баренцбург.

Некоторые специалисты считают, что такая скорость изменения погоды в Арктике потенциально может привести к истончению ледяного покрова и, вероятно, его исчезновению в ближайшие 100 лет. Причиной ученые считают глобальное потепление. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Czech Polar Reports.

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