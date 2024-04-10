Площадь тысячи островов выросла за время глобального потепления
Этому способствует деятельность человека.
Этому способствует деятельность человека.
По мере повышения температуры на Земле таяние ледников становится все более интенсивным. Этот процесс повышает уровень мирового океана, что создает серьезные проблемы для прибрежных районов и островных государств, так как они более подвержены затоплению. Но, как оказалось, изменение климата имеет не такие негативные последствия, как считалось ранее.
Специалисты из Китайской академии наук изучили спутниковые снимки островов, расположенные в Юго-Восточной Азии, Индийском океане и Средиземном море, и выяснили, что они либо сохранили стабильные территории, либо даже увеличили их площадь. Исследование опубликовано в журнале International Journal of Digital Earth.
Сначала специалисты изучили ранее проведенные работы на эту же тему и выяснили, что исследования сводятся к трем выводам:
1. Из-за повышения уровня моря отмечается значительная береговая эрозия.
2. Многие береговые линии сохранили относительную стабильность, несмотря на повышение уровня моря.
3. Береговые линии подверглись не столько эрозии, сколько срастанию, за счет чего расширилась их площадь.
Именно последний вывод кажется странным на фоне глобального потепления. Ученые отмечают, что в разрастании территорий немаловажную роль сыграло человечество. Например, намыв пляжей (искусственное создание участков суши) перекрывает собой повышение уровня океана. Этот вывод подтверждается исследованием 101 острова тихоокеанского островного государства Тувалу, где увеличение площади наблюдается на восьми из девяти исследованных атоллов.
Кроме того, специалисты изучили общую протяженность береговой линии более 13 тысяч островов. В 1990 году показатель не превышал 196 700 километров, в 2000-м — 198 900, в 2010-м — 199 500, а в 2020-м — 200 200.
За последние 30 лет общая площадь суши в изученном регионе увеличилась на 157 квадратных километров. Правда, эта тенденция не была равномерной. Так, с 1990 по 2000 год территория островов сократилась на 259 квадратных километров, однако в последующие десятилетия ситуация изменилась — 2000 по 2010 год чистый прирост составил 269 квадратных километров, а с 2010-го по 2020-й — 32,67.
Площадь Филиппинского архипелага сократилась не более, чем на 30 квадратных километров. Индокитай, Мальдивы и острова в Красном и Средиземном морях выросли, а лидерами по увеличению площади оказались острова Индокитая.
По словам ученых, главные факторы, влияющие на изменение береговой линии, можно разделить на антропогенные и природные. К первым относятся урбанизация, аквакультура, строительство портов, плотин и прочих подобных объектов. Вторые же включают в себя повышение уровня моря, штормовые нагоны, последствия землетрясений, разрастание мангровых зарослей и так далее.
Ранее ученые выяснили, что американские города начали быстрее уходить под воду.
Анна Морозова