18:53 (мск), источник: Известия

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом 10 апреля марта сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Источник: AP 2023

По данным ECMS землетрясение произошло в 20:58 по местному времени (17:58 мск). Информацию о случившемся подтвердили и местные СМИ. Портал ChinaNews уточнил, что землетрясение было зафиксировано в префектуре Аксу Синьцзяна.

Уточняется, что эпицентр землетрясения, предварительно, залегал на глубине 10 км. Жители Казахстана также сообщили в сетях, что почувствовали толчки в Алма-Ате.

Накануне у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр находился в Тихом океане, в 144 км от курильского острова Итуруп. Очаг располагался на глубине 39 км.

 Средственные действия: на что шел бюджет Орска вместо обслуживания дамбы
Нечем покрыть: спрос бизнеса на страховки от терактов подскочил после трагедии в «Крокусе»
Mail.RuО компанииРеклама
Обратная связьО проектеО технологиях рекомендацийИнформация предоставлена: ИА «Метеоновости»