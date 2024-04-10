Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Китае
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом 10 апреля марта сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Об этом 10 апреля марта сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным ECMS землетрясение произошло в 20:58 по местному времени (17:58 мск). Информацию о случившемся подтвердили и местные СМИ. Портал ChinaNews уточнил, что землетрясение было зафиксировано в префектуре Аксу Синьцзяна.
Уточняется, что эпицентр землетрясения, предварительно, залегал на глубине 10 км. Жители Казахстана также сообщили в сетях, что почувствовали толчки в Алма-Ате.
Накануне у побережья Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 4,2. Эпицентр находился в Тихом океане, в 144 км от курильского острова Итуруп. Очаг располагался на глубине 39 км.