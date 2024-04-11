На территории Адыгеи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3
ТАСС, 11 апреля. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 15 км к северо-западу от Майкопа Республики Адыгея. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
ТАСС, 11 апреля. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 15 км к северо-западу от Майкопа Республики Адыгея. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 01:31 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.
Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.