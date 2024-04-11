06:00 (мск), источник: ТАСС

На территории Адыгеи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

ТАСС, 11 апреля. Землетрясение магнитудой 4,3 произошло в 15 км к северо-западу от Майкопа Республики Адыгея. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Источник: РИА "Новости"

По данным центра, подземные толчки были зафиксированы в 01:31 мск. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Сообщений о разрушениях и пострадавших не поступало.

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