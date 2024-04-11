Уровень воды в реке Урал у Оренбурга за ночь вырос на 32 см
По состоянию на 06:00 11 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе составляет 1054 см, сообщила местная администрация. С вечера 10 апреля уровень воды увеличился на 32 см.
По состоянию на 06:00 11 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбургском районе составляет 1054 см, сообщила местная администрация. С вечера 10 апреля уровень воды увеличился на 32 см.
«Опасный показатель превышен на 124 см. Призываем покинуть зону подтопления!», — говорится в сообщении администрации Оренбургского района.
К вечеру 10 апреля в Оренбургской области было подтоплено 12187 жилых домов, 14263 приусадебных участка в 26 муниципальных образованиях. Власти эвакуировали 7457 человек, в том числе 1982 ребенка. В 39 ПВР находятся 1493 человека, включая 257 детей. В Оренбургской области с 7 апреля действует режим ЧС. Последние дни пик паводка начал приближаться к областному центру.