Ученые: последствия торнадо сохраняются 25 лет спустя
Местные виды деревьев сменяются инвазивными.
Местные виды деревьев сменяются инвазивными.
9 апреля 1999 года торнадо EF-4 обрушилось на Цинциннати (США) со скоростью ветра более 321 км в час. Тогда шторм унес жизни четырех человек и разрушил более 200 домов.
Помимо зданий и людей, пострадал заповедник Харрис Бенедикт: его значительная часть была опустошена, шторм срезал верхушки многих деревьев, а часть из них повалил.
После шторма биологи из Колледжа искусства и наук Калифорнийского университета следили за регенерацией лесов. И оказалось, что они способны восстанавливаться, но часто в лесах вырастает меньше местных видов и появляется больше инвазивных.
Доминирующим кустарником на территории, затронутой штормом, была амурская жимолость — кустарник из Китая, завезенный в Соединенные Штаты в качестве декоративного растения более 200 лет назад. Он быстро распространился по диким лесам.
Между тем, местные кустарники и лианы, такие как шиповник зеленый, калина кленовая и пряный кустарник, исчезли на поврежденном участке, сохранившись только в целом лесу.
Исследователи также обнаружили большие насаждения завезенных садоводством грушевых деревьев Каллери, которые распространились по многим диким лесам.
По словам ученых, потепление климата приводит к более разрушительным штормам, поэтому результаты исследования могут помочь лесоводам понять, насколько леса уязвимы после воздействия природных катаклизмов.
Ранее ученые выяснили, что из-за изменений климата деревья «переселяются» в горы.
Анна Морозова