Фотограф представил очень четкую фотографию солнечного затмения
Он готовился несколько лет.
Он готовился несколько лет.
Известный американский астрофотограф Эндрю Маккарти запечатлел полное солнечное затмение 8 апреля 2024 года и опубликовал 368-мегапиксельное изображение в своем аккаунте X.
Снимок был сделан при помощи пяти фотокамер, с помощью которых мужчина несколько тысяч раз запечатлел явление, я после собрал несколько изображений в одно.
По словам Маккарти, он готовился к съемку несколько лет. Звезды на снимке на самом деле были сфотографированы несколькими месяцами ранее. Поскольку корона вокруг луны была слишком яркой, небесных тел не было видно на снимке. Однако их рисунок полностью соответствует тому, который можно было наблюдать в момент затмения из космоса.
Ранее в Сети появилось видео того, как солнечное затмение выглядело с орбиты Земли.
Анна Морозова