Синоптик спрогнозировал ухудшение погоды в выходные в Москве

«В выходные дни погода в столице настроится на спокойный лад, более похожий на те значения температуры, которые свойственны этим числам апреля. Cуббота и воскресенье в основном пройдут без осадков. В субботу возможен небольшой дождь на северо-востоке и востоке Московской области», — рассказал Шувалов.
По его словам, 13 апреля ожидается западный ветер с порывами до 15 м/с.
«Кроме того, начнется понижение давления, что является предвестником того, что с началом новой недели будет переход к более дождливой погоде», — добавил синоптик.
10 апреля научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об аномальных холодах в нескольких регионах РФ. По его словам, с 10 по 14 апреля в Северо-Западном федеральном округе, в Ненецком автономном округе и Республике Карелия прогнозируется температура на 7−12 градусов ниже нормы, она будет в диапазоне −29… −22. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидается −32… −25 градусов, Ханты-Мансийском автономном округе — Югра (ХМАО) прогнозируется −24… −17.